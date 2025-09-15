快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

美韓日「自由之刃」軍演登場 北韓譴責

中央社／ 首爾15日綜合外電報導

美國、南韓與日本今天在南韓濟州島外海附近展開空中及海上演習，這是3國最新一次聯合軍演，遭北韓譴責為「魯莽的實力展示」。

南韓軍方表示，「自由之刃」（Freedom Edge）年度防禦演練旨在提升空中、海上及網路的作戰能力，來對抗北韓核武與飛彈威脅。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）指出，此次演習將動用美國陸戰隊與空軍的空中戰力，涵蓋強化彈道飛彈與防空演練、醫療撤離與海上作戰訓練，並稱這是迄今最先進的三邊防衛合作展示。

此次在濟州島南部海域舉行的演習將持續到19日。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正稍早在北韓官媒上譴責這場演習，表示這凸顯3國對北韓的對抗態度。

金與正透過官方「北韓中央通信社」（KCNA）表示：「美日韓3國在錯誤的地點，也就是在朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的周邊，魯莽地展示實力，無疑只會為他們自己帶來負面後果。」

北韓 演習 南韓

延伸閱讀

北韓稱核武國家地位不可逆轉 批美無核化主張過時

聯國報告證實 北韓人看韓劇就處決 金正恩推核武傳統軍力並進

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

相關新聞

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

內唐亞胡稱消滅哈瑪斯領袖止戰 國人嗆「總理才是最大障礙」

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑。

挺巴勒斯坦 柏林萬人集會 馬德里環西自由車賽被迫取消

德國首都柏林13日有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求以色列結束「...

對以色列空襲卡達 阿拉伯急開峰會譴責

以色列在國際上已愈來愈孤立，阿拉伯國家罕見因卡達被轟炸，緊急召開峰會譴責！

博愛會議促關懷 教宗籲彰顯慈愛和平

「當今世界充滿衝突和分裂，人們更需要團結起來！」

哈瑪斯難以扭轉加薩戰局卻拒絕投降 在堅持什麼？

以色列與巴勒斯坦武裝組織的戰爭從2023年10月開打，即將滿兩年，成千上萬哈瑪斯成員和大多數高層指揮官已在加薩陣亡，許多哈瑪斯軍火庫和和地下隧道網被毀，加薩數萬人被以軍殺害，城市被夷為平地，活下來的加薩巴人每天只求有飯吃有水喝。面臨如此絕境，哈瑪斯為何還不投降？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。