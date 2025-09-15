美韓日「自由之刃」軍演登場 北韓譴責
美國、南韓與日本今天在南韓濟州島外海附近展開空中及海上演習，這是3國最新一次聯合軍演，遭北韓譴責為「魯莽的實力展示」。
南韓軍方表示，「自由之刃」（Freedom Edge）年度防禦演練旨在提升空中、海上及網路的作戰能力，來對抗北韓核武與飛彈威脅。
美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）指出，此次演習將動用美國陸戰隊與空軍的空中戰力，涵蓋強化彈道飛彈與防空演練、醫療撤離與海上作戰訓練，並稱這是迄今最先進的三邊防衛合作展示。
此次在濟州島南部海域舉行的演習將持續到19日。
北韓領導人金正恩的胞妹金與正稍早在北韓官媒上譴責這場演習，表示這凸顯3國對北韓的對抗態度。
金與正透過官方「北韓中央通信社」（KCNA）表示：「美日韓3國在錯誤的地點，也就是在朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的周邊，魯莽地展示實力，無疑只會為他們自己帶來負面後果。」
