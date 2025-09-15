菲國總統：面對議員和官員涉貪醜聞 民眾抗議有理

由於國會議員與官員涉嫌一樁防洪工程貪腐醜聞案，菲律賓民怨持續升溫，總統小馬可仕今天宣布成立專人小組辦案，並說一點也不責怪民眾上街頭抗議。

近幾週來，這起基礎建設醜聞案引發馬尼拉各處多起示威活動，包括菲律賓大學校園約3000名學生參與的一場活動。

為防範意外，菲律賓軍方目前已進入「紅色警戒」狀態。

小馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）今天在記者會上表示：「你們表現出憤怒、不滿和失望，想要追求正義，這有何不對...我一點兒也不責怪。」

在上週聽證會中，有證人點名小馬可仕的表親兄弟、眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez），今天小馬可仕被問及此事時再次強調，他曾承諾「不會對朋友和盟友心軟」。

在這起牽連日益擴大的醜聞中，羅慕德斯是受到關注的多名國會議員之一，而他否認涉案。

上週，一家營造公司負責人指控近30名國會議員及公共工程及公路部（DPWH）官員收受現金賄賂。

小馬可仕今天宣布，由前最高法院法官雷耶斯（Andres Reyes）領導一個3人委員會，負責調查過去10年來的防洪工程項目。

此一小組擁有權限可舉行聽證會及審查有關證據，但無權作出懲處決定。

菲律賓歷來有高層政治人物涉及貪腐時，大多數能免於重刑。

菲國財政部估計，2023到2025年間，因防洪工程貪腐，造成菲律賓經濟損失高達20億美元（約新台幣610億元）。