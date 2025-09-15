AI蜂群無人機將成戰場新利器 烏克蘭率先實戰驗證

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Auterion 6月在蘇澳無人載具展上展示無人機。美聯社
人工智慧（AI）驅動的無人機蜂群即將改變戰場格局，多家公司陸續推出尖端軟體，要讓無人武器的集體攻擊更具殺傷力，足以壓垮敵方的防禦體系。

在這一波無人機戰爭的進化中，一整群無人武器可透過AI彼此協調，共同鎖定敵方陣地發動攻擊。

美、德合資新創公司Auterion最近推出一款「無人機蜂群打擊引擎」，執行長邁爾（Lorenz Meier）告訴英國金融時報，蜂群戰術的問世無疑是一個「重大時刻」。

這項名為「Nemyx」的技術由Auterion的作業系統驅動，以應用程式形式提供下載，可將單一無人機轉化為一支協同作戰的力量，任何相容的無人機只要透過軟體升級，就能加入蜂群。

這套新軟體尚未在戰場上使用，不過Auterion今年底前將遵照美國國防部的合約，向烏克蘭交付3.3萬套AI無人機「攻擊套件」。Auterion 表示，這些系統可透過升級至 Nemyx，進而具備蜂群協同作戰能力。

蜂群技術讓單一士兵就能操控多架無人機，自動尋找突破口並壓制敵方防禦，形成全新的攻擊策略。

上周和德國軟體公司Systematic合作推出AI蜂群技術的國防科技新創公司Helsing共同創辦人謝爾夫（Gundbert Scherf）說：「蜂群的核心概念就是戰力加倍，你只需要一名士兵，就能發揮更大的力量，」

Swarmer執行長兼共同創辦人庫普連柯（Serhii Kupriienko）把智慧型蜂群比作一個活生生的有機體，無人機彼此之間能溝通，自主決定如何飛行和執行任務。

在去年一次實驗性的作戰行動中，烏克蘭軍方使用Swarmer的軟體操控蜂群無人機逼近俄軍陣地，並由無人機自行判斷發動攻擊的時機。

不過，最新軟體能讓攻擊型無人機具備學習能力，也讓蜂群戰術更具殺傷力。謝爾夫表示，過去所謂的「通訊中繼」（comms relays）並沒有真正的智慧，只是由一架較大的無人機控制多架小型無人機，透過轉送無線電訊號來延長攻擊範圍。

烏克蘭國防科技業擁有龐大的無人機影像資料庫，可用於訓練AI模型，也因此自認為比外國競爭對手更具優勢。目前只有烏克蘭公司能存取列為機密的無人機資料庫。

烏克蘭 國防部 美國國防

