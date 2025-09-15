南韓外長17日訪中會王毅 討論習近平下月訪韓

快訊

中央社／ 首爾15日綜合外電報導

南韓外交部今天說，外交部長趙顯將於17到18日訪問中國，並將於17日與中國外交部長王毅會談，討論包括中國國家主席習近平下個月訪韓等議題。

路透社報導，南韓高層官員已邀請習近平及美國總統川普（Donald Trump）10月31日出席在韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

南韓總統李在明建議川普在這次出訪期間，嘗試與北韓領導人金正恩會面。

習近平月初曾在北京與金正恩一起參加軍事閱兵，並與金正恩展開6年來首度雙邊會談。

南韓呼籲北京在促使平壤就其核子計畫展開對話方面，發揮建設性作用。

韓聯社報導，這將是趙顯就任後首度訪中，也是兩國自南韓新政府成立後首度舉行雙邊外長會。

