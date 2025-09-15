惠譽降評添陰影 法國新總理陷預算難關

國際信評機構惠譽調降法國信用評等，為新任總理勒克努展開的預算草案談判蒙上陰影。與此同時，工會準備因削減開支發起罷工，雇主也威脅要抗議增稅。

路透社報導，出於對政治不穩定和債務攀升的考量，惠譽（Fitch Ratings）12日晚間將法國信評從AA-下調至A+，使法國信評降至歷史新低。這距離總統馬克宏（Emmanuel Macron）任命勒克努（SebastienLecornu）為兩年來的第5任總理僅過短短幾天。

儘管分析師表示降評大致在預料之中，但時機極差。惠譽降評猶如發令槍，宣告一場緊湊的衝刺正式展開，目標是在10月7日前向國會提交2026年預算草案初稿，最晚可延至10月13日。

勒克努面臨幾乎不可能的任務，他既要滿足對法國開支日漸不滿、要求削減開支的投資人，又要爭取3個理念迥異、對預算削減各持己見的國會陣營支持。

他同時也面臨來自街頭的壓力。工會號召18日發起全國罷工，抗議勒克努削減預算赤字的計畫。今年法國赤字占國內生產毛額（GDP）的5.4%，已是歐元區最高。

勒克努上任後於昨天首次接受採訪時表示，他將撤回前任總理取消兩個國定假日的計畫，並表示願意討論對富人加稅的可能性。

社會黨要求對超級富豪徵收財富稅，作為不投票推翻政府的條件。法國雇主團體法國企業運動（MEDEF）主席馬旦（Patrick Martin）昨天表示，他們將發動大規模抗議，反對任何此類計畫。

大幅增稅也可能疏遠保守派共和黨人，其領袖、即將卸任的內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）表示，在稅收已經很高的法國，社會黨的要求只會「雪上加霜」。

勒克努表示，由於外界擔憂法國控制赤字的能力，導致借貸成本上升，因此這份預算必須讓公共財政走上「健康軌道」。