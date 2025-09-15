快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

美中第四輪協商首日談判落幕 川普說進展順利 Tiktok命運取決於中國

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美中經貿協商在西班牙馬德里登場，雙方主談者美國財長貝森特（右）與中國國家副主席何立峰會面合影。路透
美中經貿協商在西班牙馬德里登場，雙方主談者美國財長貝森特（右）與中國國家副主席何立峰會面合影。路透

美國與中國大陸在西班牙馬德里舉行的第四輪貿易談判完成了首日協商，美國財政部一位高層官員表示，美中代表在高層會談中討論了TikTok、貿易和經濟問題。

這位官員表示，由美國財長貝森特和貿易代表賈葛里爾率領的代表團，以及由中國國務院副總理何立峰率領的中國代表團，在周日進行了約六個小時的會談。

貝森特周日稍晚在會議結束後，揮手致意並坐進了一輛休旅車，並表示「我們明天早上再開始」。

包括國安議題以及字節跳動旗下TikTok未來命運的問題都被納入這次會談中。TikTok本周面臨必須與美國政府達成協議，才能繼續在美國運營的最後期限。美中官員們也預料將為最快10月進行的「川習會」奠定基礎，屆時美國總統川普與中國國家主席習近平都計劃參加在南韓舉行的「亞太經合會」（APEC）高峰會。

川普周日稍晚在返回白宮途中向記者表示，美中會談「進展順利」，但表示TikTok的命運將取決於北京的行動，「我們可能會讓它死掉，或者我們可能——我不知道，這取決於中國。」

中國商務部曾表示，其代表團將於9月14日至17日待在西班牙。貝森特的行程是9月12日至18日訪問西班牙和英國，並安排與對等官員會面。川普本周也將訪問英國。

上述美國財政部官員表示，主要官員離場後，工作人員仍繼續工作到晚上。

亞洲協會政策研究院高級副總裁、資深美國貿易談判代表卡特勒在美中馬德里會談前表示：「距離川普和習近平可能在韓國APEC峰會期間舉行會晤還有六周時間，美國和中國必須加強努力才能取得成果。」

她說：「由於兩國政府所面臨問題的複雜性，加上習近平愈來愈相信中國占了上風，雙方官員要在可能的川習會前達成一致成果並非易事。」

在周日會談之前，中國大陸宣布對美國半導體產業發動兩項調查，其中包括對特定美國製類比IC晶片發動反傾銷調查。此前不久，美國又將23家陸企列入其實體清單，該清單對被視為「違反美國國安或外交政策利益」的企業實施限制。

美中第四輪經貿協商14日在西班牙馬德里登場。圖為首日會面狀況。路透
美中第四輪經貿協商14日在西班牙馬德里登場。圖為首日會面狀況。路透

美國 美中 川普

延伸閱讀

【專家之眼】川普好友Kirk被謀殺事件分析

受川普關稅打擊 美國製造和能源業招聘已踩煞車甚至陸續裁員

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

FT：陸邀川普訪北京 馬德里經貿磋商牽動川習能否會面

相關新聞

美中馬德里談判第2天 貝森特：接近與中國就TikTok達成協議

美國財政部長貝森特14日起在西班牙馬德里與中國大陸代表團舉行4個月以來第4輪貿易會談。路透報導，他15日在第2天會談前說...

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三...

美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

美中在西班牙展開新一輪經貿磋商之際，美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。民主黨的這項主張，實質...

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

內唐亞胡稱消滅哈瑪斯領袖止戰 國人嗆「總理才是最大障礙」

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑。

挺巴勒斯坦 柏林萬人集會 馬德里環西自由車賽被迫取消

德國首都柏林13日有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求以色列結束「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。