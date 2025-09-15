兩年前自傳惹惱王室 哈利不後悔揭露真相
英國哈利王子（Prince Harry）在今天披露的專訪中，為其兩年多前出版的自傳「備胎」（Spare）辯護。他強調，這本書雖然引發王室內部不和，但他並不後悔。
英國國王查爾斯三世（King Charles）的次子哈利在今天刊出的「衛報」（Guardian）專訪中表示：「我不認為是在公開家醜，那些話真的很難說出口，但我盡量以最合適的方式表達了，我無愧於心。」
「備胎」直白呈現王室生活，2023年1月出版後，很快熱銷一空，但書中對哥哥威廉之妻凱特（Catherine）及繼母卡蜜拉（Camilla）等家人的直率批評，惹惱了白金漢宮。
書籍出版後，哈利與王室其他成員之間原已緊張的關係更進一步惡化。
哈利2020年卸下王室職務，與妻子梅根移居美國加州，在10日突訪查爾斯三世前，哈利已有19個月未與父親見面。
雙方上一次會面是在2024年2月查爾斯三世宣布罹癌並展開治療時，哈利緊急返英探視。
