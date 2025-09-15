韓媒曝遭ICE拘捕韓國工人「拘留日記」 揭惡劣環境與非人對待

快訊

香港01／ 撰文：官祿倡
韓國媒體曝光一名在美國被拘韓國公民，在拘留期間寫下的日記內容照片。圖／AI生成
美國執法機構9月4日在佐治亞州（Georgia）執法時拘捕逾300名韓國公民，他們在韓美兩國通過外交斡旋下，於12日順利回國。韓聯社14日發布一名遭拘捕韓國人留下的「拘留日記」，揭露韓國工人被拘留在「床發霉、水發臭」、沒有時鐘和窗的臨時集體宿舍中，而審訊官員甚至無法告知被拘留原因，只稱「上級認為是非法行為」。

報道以化名A來代指日記作者。據稱，工人A通過持有效短期商務簽證B-1赴美，參加商業會議以及培訓。A在日記中透露，執法機構人員在搜捕現場下發逮捕令表格要求填寫，不過卻未提供翻譯以及解釋，也未對被捕人士作出「米蘭達警告」（miranda rights，即「你有權保持沉默，你對任何一個員警所說的一切都將可能被作為法庭對你不利的證據」）。

工人A在等待9小時後被拉上囚車，部份人戴上手銬、腳鐐和腰部鎖鏈，車內散發陣陣惡臭，並未開冷氣。而抵達拘留所後，工人被送入僅能容納72人的、看不見室外風景的臨時拘留設施。

設施內溫度低、「床墊發霉，毫無私隱，水有異味」，工人當晚未獲得盥洗用具以及毛巾，有人用微波爐加熱毛巾以取暖。

直到第四日，工人A被帶往審訊場所，才得以暫時離開拘留設施並呼吸戶外空氣。被拘留的工人被要求填寫執法人員「自願離境」表格。審訊期間，工人A質問官員，自己通過合法簽證入境，為何被拘留，一名官員回答指：「我也不清楚，上級認為這是非法行為。」

報道指出，有部分官員曾向其他被拘留者承認移民及海關執法局（ICE）存在過失行為。

工人A還在日記中引述，在見到韓國外交人員後，總領事館方面指示工人：「最重要是先回家，要簽甚麼，你們就簽甚麼」，並強調若引發糾紛，工人將面臨至少4個月至數年無法脫離拘留狀態的處境。

文章授權轉載自《香港01》

