美中會談邁向第2日 商討經貿與Tiktok議題 為川習南韓會晤鋪路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

2025-09-15 15:06