美中會談邁向第2日 商討經貿與Tiktok議題 為川習南韓會晤鋪路

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美中代表團9月14日於西班牙馬德里會談。美方由財長貝森特（左三）與貿易代表葛里爾（左四）領軍，中方由副總理何立峰（右二）率隊。路透
美中代表團9月14日於西班牙馬德里會談。美方由財長貝森特（左三）與貿易代表葛里爾（左四）領軍，中方由副總理何立峰（右二）率隊。路透

彭博資訊報導，美中代表於馬德里展開高層會談。美方由財長貝森特與貿易代表葛里爾領軍，中方由副總理何立峰率隊，雙方周日會談近六小時，周一將續談。

雙方討論範圍包括經貿議題、國安議題，以及字節跳動旗下TikTok在美繼續營運的最後期限，預計也將為美國總統川普與中國國家主席習近平可能在10月出席南韓APEC峰會期間進行會晤鋪路。

川普稱會談「進展順利」，但強調TikTok命運將取決於北京的行動。他說：「我們可能讓它消失，也可能⋯⋯我不知道，要看情況。這取決於中國。」

中國商務部表示，代表團將於9月14至17日停留西班牙；貝森特此行則包含英國行程。

亞洲協會資深副總裁卡特勒（Wendy Cutler,）指出，距川習會僅剩六周，議題複雜，加上習近平自信占有優勢，要取得具體成果並不容易。

會談前，中國大陸對美半導體業啟動兩項調查，包括針對美製類比IC的反傾銷案，在此之前，美國將23家陸企新增至出口管制實體清單，雙方角力加劇。

