羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

中央社／ 布加勒斯特14日綜合外電報導

一架俄羅斯無人機在攻擊鄰國烏克蘭時，闖入羅馬尼亞的領空。羅馬尼亞今天表達抗議，外交部並召見俄羅斯駐羅國大使。

幾天前，當莫斯科對烏克蘭發起大規模攻擊時，另一北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭曾表示，波蘭擊落了闖入其領空的俄羅斯無人機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控克里姆林宮「正在測試」羅馬尼亞，並意圖藉這些入侵行動「將戰火帶進波蘭和波羅的海國家」。

作為北約成員國的羅馬尼亞今天稍早曾表示，莫斯科的舉動已構成對黑海（Black Sea）安全的「新挑戰」。

羅馬尼亞外交部長托尤（Oana Toiu）宣布，就昨天國 家領空被侵犯事件 ，外交部召見俄羅斯駐布加勒斯特大使利帕耶夫（Vladimir Lipaev）。

雙方今晚會晤後，羅國外交部聲明指出，羅馬尼亞已「嚴正抗議此一令人無法接受且不負責任的行為，這已構成對（羅馬尼亞）主權的侵犯」。

聲明並說：「這類反覆發生的情事，導致區域安全威脅升高，情況也在擴大。」

莫斯科已被「緊急要求…防止未來類似違規行為」。

上週波蘭也曾譴責俄羅斯無人機闖入其領空，要求莫斯科避免進一步「挑釁」。

俄羅斯 外交部 羅馬尼亞

相關新聞

北韓稱核武國家地位不可逆轉 批美無核化主張過時

北韓中央通信社（KCNA）今天引述該國駐聯合國常任代表團報導，稱北韓作為核武國家的地位不可逆轉，並譴責美國無核化主張「過...

日本超商十年大改裝不為年輕化 反而主打「中年味」

從小逛到大，這句話或許正是當今日本便利商店主要客群的寫照。1992年時，日本超商消費主力是未滿20歲及20多歲的族群；如今便利商店主要客群逾六成是中年以上的族群。他們，或許就是同一批人。 因應如此的客群年齡變化，日本三大便利商店正悄悄改裝，賣更多冷凍食品、新增現煮紅茶、賣衣服與日用品，除了讓中老年人更便利，還提供更進一步的歸屬感。

澳升級核潛艦造船廠 允美使用

澳洲政府十四日表示，將初步投入一百廿億澳元（約台幣二四一六億元）升級造船廠設施，供未來核動力潛艦艦隊使用。澳洲防長馬勒斯...

倫敦逾11萬人 參加右翼示威

衛報報導，倫敦十三日爆發英國近代最大規模極右翼示威，由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」...

韓外長17日訪陸 料談習近平出席APEC

南韓外交消息人士昨日透露，南韓外交部長趙顯將於十七日前後訪問中國大陸，在北京與大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行...

繼波蘭後 俄無人機闖羅馬尼亞

羅馬尼亞國防部十三日說，偵測到一架俄國無人機闖入羅國領空，這是繼波蘭之後近日來第二個北約國家遭俄國無人機擅闖空域。美國國...

