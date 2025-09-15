北韓稱核武國家地位不可逆轉 批美無核化主張過時
北韓中央通信社（KCNA）今天引述該國駐聯合國常任代表團報導，稱北韓作為核武國家的地位不可逆轉，並譴責美國無核化主張「過時」。
北韓駐維也納聯合國辦事處及國際組織常駐代表團指出，「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）作為核武國家的地位，已在國家最高與根本法律中被永久明文規定，此一地位已成為不可逆轉的事實。」
平壤批評美國推動無核化是干涉其內政的「挑釁行為」。
北韓並為擁有核武辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言