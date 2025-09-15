快訊

柯文哲今返地院重開羈押庭 「回復」羈押禁見暫不拆電子腳鐶

「TikTok不賣就禁」成美中協議試金石 川普放話：看中國要怎麼做

MLB／鄧愷威16日出戰響尾蛇 對決台美混血球星卡洛爾

北韓稱核武國家地位不可逆轉 批美無核化主張過時

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
圖為北韓國旗。圖／路透
圖為北韓國旗。圖／路透

北韓中央通信社（KCNA）今天引述該國駐聯合國常任代表團報導，稱北韓作為核武國家的地位不可逆轉，並譴責美國無核化主張「過時」。

北韓駐維也納聯合國辦事處及國際組織常駐代表團指出，「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）作為核武國家的地位，已在國家最高與根本法律中被永久明文規定，此一地位已成為不可逆轉的事實。」

平壤批評美國推動無核化是干涉其內政的「挑釁行為」。

北韓並為擁有核武辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。

北韓 核武 美國

延伸閱讀

聯國報告證實 北韓人看韓劇就處決 金正恩推核武傳統軍力並進

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

建國77年慶典 金正恩強硬表態：核武絕不放棄 無人能撼動北韓

北韓官媒：金正恩督導洲際彈道飛彈引擎測試

相關新聞

北韓稱核武國家地位不可逆轉 批美無核化主張過時

北韓中央通信社（KCNA）今天引述該國駐聯合國常任代表團報導，稱北韓作為核武國家的地位不可逆轉，並譴責美國無核化主張「過...

日本超商十年大改裝不為年輕化 反而主打「中年味」

從小逛到大，這句話或許正是當今日本便利商店主要客群的寫照。1992年時，日本超商消費主力是未滿20歲及20多歲的族群；如今便利商店主要客群逾六成是中年以上的族群。他們，或許就是同一批人。 因應如此的客群年齡變化，日本三大便利商店正悄悄改裝，賣更多冷凍食品、新增現煮紅茶、賣衣服與日用品，除了讓中老年人更便利，還提供更進一步的歸屬感。

澳升級核潛艦造船廠 允美使用

澳洲政府十四日表示，將初步投入一百廿億澳元（約台幣二四一六億元）升級造船廠設施，供未來核動力潛艦艦隊使用。澳洲防長馬勒斯...

倫敦逾11萬人 參加右翼示威

衛報報導，倫敦十三日爆發英國近代最大規模極右翼示威，由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」...

韓外長17日訪陸 料談習近平出席APEC

南韓外交消息人士昨日透露，南韓外交部長趙顯將於十七日前後訪問中國大陸，在北京與大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行...

繼波蘭後 俄無人機闖羅馬尼亞

羅馬尼亞國防部十三日說，偵測到一架俄國無人機闖入羅國領空，這是繼波蘭之後近日來第二個北約國家遭俄國無人機擅闖空域。美國國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。