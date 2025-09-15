北韓稱核武國家地位不可逆轉 批美無核化主張過時

北韓中央通信社（KCNA）今天引述該國駐聯合國常任代表團報導，稱北韓作為核武國家的地位不可逆轉，並譴責美國無核化主張「過時」。

北韓駐維也納聯合國辦事處及國際組織常駐代表團指出，「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）作為核武國家的地位，已在國家最高與根本法律中被永久明文規定，此一地位已成為不可逆轉的事實。」

平壤批評美國推動無核化是干涉其內政的「挑釁行為」。

北韓並為擁有核武辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。