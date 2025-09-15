巴西前總統波索納洛就醫 切除皮膚病灶並補鐵
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在首都巴西利亞（Brasilia）接受多項醫療處置，包括一系列檢查以及切除皮膚病灶手術。院方今天表示，過程一切順利，未出現併發症。
路透社報導，波索納洛正遭遇諸多司法與政治挑戰。這個月11日，他遭5位法官組成的合議庭裁定在2022年大選吞敗後，共謀發動政變以續留總統職位，進而被判處27年有期徒刑。這是巴西歷史上首次有前總統因政變罪名遭定罪。
巴西利亞的DF Star醫院今天發布聲明指出，70歲的波索納洛被診斷出缺鐵性貧血，胸腔電腦斷層掃描顯示他近期曾有吸入性肺炎的殘留跡象。
院方同時表示，波索納洛動了小手術，在施打局部麻醉與鎮靜劑後，移除了軀幹與右臂上的8處皮膚病灶。
過程一切順利，並無併發症發生。他也接受靜脈注射補鐵。院方補充說，移除的皮膚組織將進行化驗，以評估是否需要後續治療。
波索納洛曾於2018年大選前夕遭到嚴重刺傷，自此一直有各項健康問題纏身。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言