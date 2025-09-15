快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

卡達籲拒雙重標準 緊急峰會擬對以色列追究責任

中央社／ 杜哈14日綜合外電報導

卡達總理穆罕默德今天敦促國際社會摒棄「雙重標準」，追究以色列犯下的責任。卡達明天將舉行緊急會議，回應以軍日前為打擊哈瑪斯領導階層而對卡達發動前所未有的空襲行動。

以色列本月9日對美國在中東地區的另一個盟友卡達發動空襲，攻擊目標是人在杜哈（Doha）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）領導階層。以軍的行動招致各國批評，美國總統川普（DonaldTrump）也發聲譴責，但同時派遣國務卿盧比歐（Marco Rubio）前往以色列，以展現支持。

阿拉伯和伊斯蘭國家領袖明天的緊急會議，目的在升高波灣國家之間的團結，並進一步施壓以色列。目前，以色列正面臨各界在終結加薩（Gaza）戰爭與人道危機的聲浪。

法新社報導，卡達總理穆罕默德（SheikhMohammed bin Abdulrahman Al Thani）今天在籌備會議上表示：「國際社會是時候停止雙重標準，懲罰以色列所有罪行了。」他指出，以色列在加薩發動的「滅絕戰爭」必將失敗。

他說：「國際社會的沉默與無力追究，是促使以色列持續下去的原因。」

預計出席明天峰會的領袖包括伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）以及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天已抵達杜哈。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）是否出席目前還無法確定，但他本週稍早已以訪問卡達，展現支持。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）表示，明天會議將討論「有關以色列攻擊卡達的決議草案」。

哈佛大學中東研究計畫成員法赫羅（ElhamFakhro）預料，波灣各國將藉此峰會要求美國政府對以色列加以約束。

她補充：「他們同時也會尋求美國給予更強而有力的安全保證，因為以色列的行動凸顯現有保障的不足，也削弱美國作為安全夥伴的公信力。」

美國 卡達 以色列

延伸閱讀

華郵：以色列特情局作梗 總理空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

計畫接管 以色列數周內炸加薩市1800建物、大規模拆除住宅

聯合國大會挺以巴「兩國方案」 美批送禮哈瑪斯

以色列人質遲遲不歸 家屬矛頭指向尼坦雅胡

相關新聞

繼波蘭後 俄無人機闖羅馬尼亞

羅馬尼亞國防部十三日說，偵測到一架俄國無人機闖入羅國領空，這是繼波蘭之後近日來第二個北約國家遭俄國無人機擅闖空域。美國國...

倫敦逾11萬人 參加右翼示威

衛報報導，倫敦十三日爆發英國近代最大規模極右翼示威，由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」...

澳升級核潛艦造船廠 允美使用

澳洲政府十四日表示，將初步投入一百廿億澳元（約台幣二四一六億元）升級造船廠設施，供未來核動力潛艦艦隊使用。澳洲防長馬勒斯...

韓外長17日訪陸 料談習近平出席APEC

南韓外交消息人士昨日透露，南韓外交部長趙顯將於十七日前後訪問中國大陸，在北京與大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行...

英近代最大規模右派示威後 首相施凱爾：有權和平抗議但不會容忍攻擊

英國倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起...

前總理「節儉計劃」掀反彈…法國新總理勒克努放棄取消兩個法定節日

勒克努(Sébastien Lecornu)總理希望能在不同的政治陣營之間達成某種妥協，目的是國民議會將通過2026年的緊縮財政預算…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。