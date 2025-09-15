快訊

歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

盧比歐抵以色列訪哭牆 以軍升高加薩市攻勢

中央社／ 開羅／耶路撒冷14日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天抵達以色列，商討加薩衝突未來走向之際，巴勒斯坦官員表示，以色列軍隊在加薩市摧毀至少30棟住宅大樓，迫使數以千計民眾離開家園。

路透社報導，以色列已經表示，計劃奪取約有100萬巴勒斯坦人棲身的加薩市（Gaza City），作為消滅武裝組織哈瑪斯（Hamas）這項既定目標的一部分，並以打擊哈瑪斯最後據點之名，加強對該市的攻擊行動。

時斷時續與以色列進行停火和人質交換談判的哈瑪斯政治領導層9日在卡達首都杜哈遭以色列空襲，引發國際廣泛譴責。卡達明天將召開阿拉伯—伊斯蘭國家緊急高峰會，討論下一步行動。

盧比歐（Marco Rubio）於前往以色列途中表示：「已發生的事無法改變。我們將與他們（指以色列領導層）會面，討論未來的方向。」他將在以色列停留到16日。

抵達後，盧比歐走訪耶路撒冷的猶太祈禱聖地哭牆（Western Wall），並預計與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談。據美國國務院聲明，盧比歐造訪哭牆，「重申美國承認耶路撒冷為以色列永恆首都的立場」。

美國總統川普2017年底於第一任期內正式承認耶路撒冷為以色列首都，並將大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。

尼坦雅胡於11日簽署協議，推進橫跨巴勒斯坦人尋求建國區域、位在約旦河西岸（West Bank）的一項屯墾區擴張計畫。阿拉伯聯合大公國警告此舉將破壞美國斡旋、促成阿聯與以色列關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。

與此同時，以色列表示，希望更多平民於地面部隊進入之前撤離加薩市。雖已有數萬人離開，據估計當地仍有數十萬人。哈瑪斯則敦促民眾堅守家園。

以軍已進駐加薩巿東側至少4處郊區數週，並將其中至少3處幾乎夷為平地，目前正逼近大部分流離失所民眾棲身的市中心和西區。

美國 以色列 盧比歐

延伸閱讀

華郵：以色列特情局作梗 總理空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

計畫接管 以色列數周內炸加薩市1800建物、大規模拆除住宅

聯合國大會挺以巴「兩國方案」 美批送禮哈瑪斯

以色列人質遲遲不歸 家屬矛頭指向尼坦雅胡

相關新聞

繼波蘭後 俄無人機闖羅馬尼亞

羅馬尼亞國防部十三日說，偵測到一架俄國無人機闖入羅國領空，這是繼波蘭之後近日來第二個北約國家遭俄國無人機擅闖空域。美國國...

倫敦逾11萬人 參加右翼示威

衛報報導，倫敦十三日爆發英國近代最大規模極右翼示威，由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」...

澳升級核潛艦造船廠 允美使用

澳洲政府十四日表示，將初步投入一百廿億澳元（約台幣二四一六億元）升級造船廠設施，供未來核動力潛艦艦隊使用。澳洲防長馬勒斯...

韓外長17日訪陸 料談習近平出席APEC

南韓外交消息人士昨日透露，南韓外交部長趙顯將於十七日前後訪問中國大陸，在北京與大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行...

英近代最大規模右派示威後 首相施凱爾：有權和平抗議但不會容忍攻擊

英國倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起...

前總理「節儉計劃」掀反彈…法國新總理勒克努放棄取消兩個法定節日

勒克努(Sébastien Lecornu)總理希望能在不同的政治陣營之間達成某種妥協，目的是國民議會將通過2026年的緊縮財政預算…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。