盧比歐抵以色列訪哭牆 以軍升高加薩市攻勢

美國國務卿盧比歐今天抵達以色列，商討加薩衝突未來走向之際，巴勒斯坦官員表示，以色列軍隊在加薩市摧毀至少30棟住宅大樓，迫使數以千計民眾離開家園。

路透社報導，以色列已經表示，計劃奪取約有100萬巴勒斯坦人棲身的加薩市（Gaza City），作為消滅武裝組織哈瑪斯（Hamas）這項既定目標的一部分，並以打擊哈瑪斯最後據點之名，加強對該市的攻擊行動。

時斷時續與以色列進行停火和人質交換談判的哈瑪斯政治領導層9日在卡達首都杜哈遭以色列空襲，引發國際廣泛譴責。卡達明天將召開阿拉伯—伊斯蘭國家緊急高峰會，討論下一步行動。

盧比歐（Marco Rubio）於前往以色列途中表示：「已發生的事無法改變。我們將與他們（指以色列領導層）會面，討論未來的方向。」他將在以色列停留到16日。

抵達後，盧比歐走訪耶路撒冷的猶太祈禱聖地哭牆（Western Wall），並預計與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談。據美國國務院聲明，盧比歐造訪哭牆，「重申美國承認耶路撒冷為以色列永恆首都的立場」。

美國總統川普2017年底於第一任期內正式承認耶路撒冷為以色列首都，並將大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。

尼坦雅胡於11日簽署協議，推進橫跨巴勒斯坦人尋求建國區域、位在約旦河西岸（West Bank）的一項屯墾區擴張計畫。阿拉伯聯合大公國警告此舉將破壞美國斡旋、促成阿聯與以色列關係正常化的「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。

與此同時，以色列表示，希望更多平民於地面部隊進入之前撤離加薩市。雖已有數萬人離開，據估計當地仍有數十萬人。哈瑪斯則敦促民眾堅守家園。

以軍已進駐加薩巿東側至少4處郊區數週，並將其中至少3處幾乎夷為平地，目前正逼近大部分流離失所民眾棲身的市中心和西區。