歡迎外國企業員工赴美 川普：不想嚇走大家

阿拉伯—伊斯蘭緊急峰會 將聲援卡達譴責以色列

中央社／ 杜哈14日綜合外電報導

阿拉伯—伊斯蘭國家領袖高峰會明天在卡達首都杜哈舉行，預料會集結各方對卡達予以力挺。以色列上週針對巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯領導層，向杜哈發動前所未見空襲。

根據路透社看到將交由與會各國元首考量的決議草案，內容譴責以色列發動攻擊之舉是破壞穩定的升級行動，並且反對以色列「強行改變區域現狀的計畫」。該草案並未提及對以色列採取任何外交或經濟行動，明天領袖會議前草案版本仍可能調整。

哈瑪斯（Hamas）表示造成5名非領導層成員死亡的這場攻擊促使美國盟友的波斯灣阿拉伯國家展現團結，也加劇阿拉伯聯合大公國和以色列之間的緊張關係。兩國於2020年才實現關係正常化。

這場緊急高峰會召集阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）成員國，今天先行召開的外長會議就決議草案進行討論。

阿拉伯聯盟秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）告訴「中東日報」（Asharq al-Awsat），這場會議旨在傳達「卡達不是孤軍奮戰…阿拉伯和伊斯蘭國家都予以力挺」 的訊息。

