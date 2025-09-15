德國地方選舉 另類選擇黨勢力升…執政聯盟有壓力

快訊

中央社／ 柏林14日綜合外電報導

德國人口最多的北萊茵-西發利亞邦今天舉行地方選舉，初步預測顯示，德國另類選擇黨支持度飆升，對總理梅爾茨領導、上任僅4個月的執政聯盟構成嚴重警訊。

路透社報導，德國第一電視台（ARD）委託Infratestdimap所做的初步預測顯示，北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）縣市議會及市長選舉投票結束後，德國另類選擇黨（AfD）支持率達16.5%，比2020年翻了3倍以上。

梅爾茨（Friedrich Merz）所屬的基督教民主黨（CDU）仍為最大黨，得票率34%，與5年前表現大致持平。社會民主黨（SPD）則由24.3%下滑至22.5%。

北萊茵-西發利亞邦人口占德國全國約1/4，涵蓋範圍極廣，從煤鋼產業式微、力求轉型的魯爾（Ruhr），到科隆（Cologne）、杜塞道夫（Duesseldorf）等城市以及大片鄉村地區，皆在其中。

這次地方選舉也是梅爾茨與社民黨組成聯合政府後的首場考驗。批評人士認為，執政聯盟未能有效提振疲弱的經濟，也未能回應選民在移民問題的疑慮。

德國另類選擇黨一向將移民議題列為優先要務，並試圖將勢力從東部大本營擴展至西部。

週末INSA民調顯示，梅爾茨的保守派全國支持度下滑1個百分點，與德國另類選擇黨同為25%，社民黨則以14%居第3。

德國另類選擇黨在今年2月的聯邦大選中成為全國第2大黨，並獲科技億萬富豪馬斯克（Elon Musk）支持。

北萊茵-西發利亞邦的初步預測同時顯示，綠黨（Greens）和自由民主黨（Free Democrats）在這場選舉中大幅受挫。正式開票結果預計明天出爐。

德國 梅爾茨

