俄羅斯：軍演試射鋯石極音速飛彈 成功摧毀目標

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天表示，俄軍於與白俄羅斯舉行的「西部2025」聯合軍事演習期間，在巴倫支海向目標發射鋯石極音速巡弋飛彈並予以摧毀。

路透社報導，俄羅斯國防部指出：「根據即時接收到的客觀監測數據，直接命中目標並予以摧毀。」

俄羅斯與白俄羅斯12日展開代號「西部2025」（Zapad-2025）聯合戰略演習。俄羅斯國防部表示，演習目的是強化雙方在遭遇攻擊時的軍事指揮及協同作戰能力。

莫斯科與明斯克強調，這次演習僅為防禦性質，無意攻擊任何北大西洋公約組織（NATO）成員國。不過在俄羅斯無人機於9日至10日侵犯波蘭領空後，美國為首的北約軍事聯盟隨即宣布啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry）。

俄羅斯國防部公布北方艦隊（Northern Fleet）巡防艦「戈洛夫科海軍上將號」（Admiral Golovko）在巴倫支海（Barents Sea）對一個目標發射鋯石（Zircon）極音速巡弋飛彈的畫面。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）2019年曾表示，鋯石飛彈飛行速度可達音速9倍，能打擊超過1000公里外的海上及陸上目標。

俄羅斯媒體報導，這種飛彈在俄羅斯被稱為3M22鋯石（3M22 Zircon），北約代號為SS-N-33，射程為400至1000公里，彈頭重量約為300至400公斤。

國防部 白俄羅斯 巡弋飛彈

延伸閱讀

烏克蘭夜間出動361架無人機攻俄 俄羅斯前兩大煉油廠之一遇襲

川普「準備好」對中徵高關稅 促北約停購俄油 合力制裁

川普：對普亭耐心快耗盡 俄烏反覆 得下經濟制裁重手

繼波蘭之後…羅馬尼亞空域也遭無人機侵入 緊急出動戰機

相關新聞

澳升級核潛艦造船廠 允美使用

澳洲政府十四日表示，將初步投入一百廿億澳元（約台幣二四一六億元）升級造船廠設施，供未來核動力潛艦艦隊使用。澳洲防長馬勒斯...

倫敦逾11萬人 參加右翼示威

衛報報導，倫敦十三日爆發英國近代最大規模極右翼示威，由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」...

AI摘要吃掉點閱率 滾石出版商告谷歌非法壟斷

華爾街日報報導，美國知名雜誌「滾石」、「好萊塢報導」的出版商潘世奇媒體公司（Penske Media）十二日對谷歌（Go...

繼波蘭後 俄無人機闖羅馬尼亞

羅馬尼亞國防部十三日說，偵測到一架俄國無人機闖入羅國領空，這是繼波蘭之後近日來第二個北約國家遭俄國無人機擅闖空域。美國國...

韓外長17日訪陸 料談習近平出席APEC

南韓外交消息人士昨日透露，南韓外交部長趙顯將於十七日前後訪問中國大陸，在北京與大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行...

俄財長：中俄擬建清算機構 以避西方制裁

俄烏戰爭持續之際，俄羅斯財政部長安東．西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國大陸正在計畫建立清算機構，以減少對西方清算體系的依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。