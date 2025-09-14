快訊

大陸邀川普訪北京 美中第4輪貿易談判登場

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國財政部長貝森特（圖）與中國大陸副總理何立峰，十四日抵達位於馬德里的西班牙外交部，準備會晤。法新社
金融時報報導，中國大陸已正式邀請美國總統川普赴北京與大陸國家主席習近平會晤，但由於雙方在貿易及芬太尼議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方邀請。

美國財政部長貝森特十四日起與大陸副總理何立峰在西班牙馬德里進行第四輪貿易談判。一些人希望，這次談判將為川普出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會前赴大陸訪問鋪路。今年ＡＰＥＣ峰會於十月卅一日在南韓慶州登場。

美國國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯近日分別與大陸外長與防長通話，引發外界猜測川普和習近平有望會晤。

川習也可能在APEC場邊會晤

然而，知情人士指出，美中談判進展不足，降低川習北京峰會可能性，兩人更可能選在ＡＰＥＣ舉行較低調的場邊會晤。

白宮前中國事務高級官員柏蘭（Sarah Beran）表示，美中高層官員通話和馬德里貿易談判，「顯然是在為領導人層級會談做準備」，但見面地點尚不明朗。

柏蘭指出，對於川習會應在北京或ＡＰＥＣ峰會舉辦，可能仍有不同意見，此外，「北京還在設法搞清楚川普政府要什麼，一份真正協議、持續談判或是在北京拍照宣傳的機會？」

美中談判障礙仍卡在芬太尼

一名熟悉談判的人士表示，最大的障礙是美方強烈不滿北京未能打擊芬太尼合成化學品出口。北京表示願意採取行動，但美國必須同時撤銷川普因芬太尼而對中國實施的關稅；美方則堅持，在減免任何關稅之前，中國應先行動並展現成果。

布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）指出，因這類談判缺乏突破，北京峰會的理由「逐漸消失」，北京不太可能給出比二○一七年川普上次訪問中國更高規格的禮遇，川普也會避免淪為普丁、金正恩訪中後的陪襯角色，因此川習在ＡＰＥＣ會面更合理。

不過，白宮國安會前中國事務主任韋德寧（Dennis Wilder）認為，川普仍偏好在北京舉行峰會，以期獲得不遜於普丁和金正恩近期的隆重禮遇；若僅在ＡＰＥＣ場邊會晤，將過於類似去年拜登與習近平的舊金山會面。

一名美國前官員透露，儘管中方希望川習兩人在北京會面，他們不會為說服川普而「送上禮物」。他也指出，北京表示就算川普最後一刻才做出決定，中方也能在幾天內安排好峰會事宜。

中方正考慮邀請魯比歐訪中

知情人士說，中國前駐美大使崔天凱上周訪問華府，就是為了提高舉行北京峰會的機會，且有別於今年稍早幾次訪美，他這次成功與美國官員會面。了解北京相關討論的知情人士說，中方也考慮邀請魯比歐訪中，為北京峰會鋪路。但若美方突然採取任何不利中國的舉動，可能導致北京取消魯比歐或川普的訪問安排。

白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）說，川普是否赴北京，「將是歷史上最難的抉擇之一」，應會由川普本人在最後一刻才做出決定。他說：「川普的決定將取決於他是更看重實質成果，還是更在意中方的隆重款待。」

美國財政部長貝森特與中國大陸副總理何立峰（圖），十四日抵達位於馬德里的西班牙外交部，準備會晤。法新社
