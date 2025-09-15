聽新聞
俄財長：中俄擬建清算機構 以避西方制裁

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
俄羅斯財政部長安東．西盧安諾夫。路透
俄羅斯財政部長安東．西盧安諾夫。路透

俄烏戰爭持續之際，俄羅斯財政部長安東．西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國大陸正在計畫建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險。

大陸觀察者網引述俄羅斯「消息報」指出，西盧安諾夫表示，在美國與西方對俄制裁的背景下，擁有自己獨立的支付基礎設施尤為重要。他說，美、西方濫用制裁，令俄羅斯及其他合作夥伴難以進入西方金融管道。建立獨立支付基礎設施旨在應對西方制裁，取代西方清算體系，包括歐洲清算銀行（Euroclear）和明訊銀行（Clearstream）。

他續指，希望這家機構或以此為基礎，為他們國家的投資者創造機會，使他們能夠在任何國家自由買賣證券。換言之，該機構未來可履行某種獨立的托管職能。意味著新的清算機構將使俄羅斯人能夠投資外國資產，並讓外國投資者為俄羅斯項目提供融資。

報導指，俄羅斯投資者通過俄羅斯國家結算存管中心（ＮＳＤ）在歐洲清算機構持有資金。二○二二年俄烏爆爭爆發後，美國與西方各國對ＮＳＤ實施制裁，歐洲清算銀行和明訊銀行停止了與ＮＳＤ的交易並凍結其帳戶，導致投資者無法動用資產。

據歐盟說法，目前有二一○○億歐元的俄羅斯資產被凍結，其中大部分（約一八三○億歐元）由總部位於比利時的歐洲清算銀行托管，這些資產的所有權屬於俄羅斯央行。

西盧安諾夫七月在巴西舉辦的金磚峰會上曾表示，俄、中貿易幾乎都以盧布和人民幣結算，並稱俄羅斯已準備好提供有關降低制裁風險的金融機制方案。

