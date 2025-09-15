聽新聞
澳升級核潛艦造船廠 允美使用

聯合報／ 國際中心／綜合報導

澳洲政府十四日表示，將初步投入一百廿億澳元（約台幣二四一六億元）升級造船廠設施，供未來核動力潛艦艦隊使用。澳洲防長馬勒斯表示，美國未來也能使用這座設施，協助推動「澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）」核潛艦交付計畫。

馬勒斯說，在十年內投入的這筆資金，用於改造位於西澳洲伯斯的造船與維修園區。

澳洲政府與英國及美國簽署二○二一年達成的ＡＵＫＵＳ協議後，正投入資金於伯斯的韓德森國防園區，為海軍配備核潛艦。

這項造船廠開發計畫是澳洲軍事重組計畫的重要部分，旨在提升澳洲的遠程打擊能力，以應對中國在太平洋地區擴張的軍力。

澳洲目前沒有維護核動力潛艦的基礎設施，其目標是在未來十五年內採購至少三艘美國維吉尼亞級核潛艦，並最終自行製造潛艦。

馬勒斯被問及美國是否能使用該設施的乾船塢停泊他們的核動力潛艦時，他回答：「這本來就是ＡＵＫＵＳ的設施，我想當然可以。」

他表示：「韓德森絕對是ＡＵＫＵＳ計畫的一部分。未來我們的潛艦會在這裡進行保養和維修。我毫不懷疑，這項決定將受到美國和英國的歡迎，因為這代表我們在ＡＵＫＵＳ的道路上又向前邁出一步。」

他表示，但這項決定是基於澳洲對自身所面臨的「戰略格局」，以及「應對當前局勢」所需的國防力量做出的評估。

馬勒斯表示，這項投資將協助韓德森配備高安全性的乾船塢，以維修核動力潛艦，並興建設施，用來建造登陸艇，未來甚至會生產日本「最上級」巡防艦。

澳洲上月宣布將採購十一艘日本三菱重工生產的「最上級」巡防艦，總價約六十五億美元（約台幣一九三○億元），其中三艘在日本建造，其餘八艘在澳洲生產。

