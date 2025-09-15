倫敦逾11萬人 參加右翼示威

衛報報導，倫敦十三日爆發英國近代最大規模極右翼示威，由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」遊行，吸引超過十一萬人響應。世界首富馬斯克也視訊參與集會，並喊話英國解散國會與下架政府。

路透報導，示威群眾揮舞英國、英格蘭旗幟，並出現美國、以色列國旗與川普「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）紅帽，高喊反移民與批評英國首相施凱爾的口號。

警方估計約有十一萬人參與，遊行規模超出預期，警方在阻止部分人脫離路線時遭遇暴力攻擊，造成廿六名警員受傷、其中四人重傷，並逮捕廿五人。

遊行發起人是四十二歲的羅賓森，他的本名是亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon），自稱是揭發國家不法行為的記者。他有多項刑事前科而備受爭議，即使近來民調高居首位的英國最大反移民政黨英國改革黨，也與羅賓森保持距離。

馬斯克十三日則以視訊參與集會，痛斥所謂「覺醒心靈病毒」，並提到美國保守派人士柯克遭槍殺身亡一事，告訴群眾「左派是謀殺的政黨」，而「暴力即將來臨」，「不是反擊就是等死」。

馬斯克表示：「我真的認為英國必須更換政府。我們不能再等四年或下一次大選，那太久了。必須有所行動，應該解散國會、重新舉行大選。」

衛報指出，這不是馬斯克首次介入英國政治。他曾抨擊英國政府沒積極處理南亞裔幫派性侵女童案件，並批評二○二三年的「網路安全法」威脅言論自由。

英國面臨破紀錄庇護申請人數的同時，移民議題已超越經濟放緩等疑慮，成為當地首要政治焦點。今年迄今，已有超過二點八萬名移民乘小船冒險橫渡英吉利海峽入境。

而在這次反移民示威地點以北約一點五公里的地方，另有約五千名民眾參加「挺身對抗種族主義」遊行，警方部署約一千名警力分隔兩派對立陣營。