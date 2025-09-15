繼波蘭後 俄無人機闖羅馬尼亞

羅馬尼亞國防部十三日說，偵測到一架俄國無人機闖入羅國領空，這是繼波蘭之後近日來第二個北約國家遭俄國無人機擅闖空域。美國國務卿魯比歐十三日表示，俄羅斯無人機上周襲擊烏克蘭時闖入波蘭領空是「不幸且危險的發展」。

魯比歐在華府受訪時表示：「問題在於這些無人機是否是刻意進入波蘭。如果證據顯示確實如此，那麼情勢顯然將會高度升級。」

美國總統川普十一日聲稱俄國無人機可能「誤入」波蘭領空，此說法令歐洲各國憂心。波蘭總理圖斯克罕見駁斥川普，圖斯克在社群平台Ｘ上寫道：「我們當然也希望是誤入，但事實並非如此，我們瞭然於心。」

川普十三日在社群平台回應說，他願意進一步對俄國實施重大制裁，前提是「所有北約國家都同意並開始比照辦理，而且所有北約國家都要停止向俄國購買石油」。

波蘭當局指出，十七架俄國無人機十日侵入該國東部領空，至少三架遭波蘭和北約戰機擊落，並未造成人員傷亡或重大損害，並已找到無人機殘骸。這些無人機顯然由俄羅斯發射，俄國此前已拒絕川普提出的烏克蘭停火呼籲，歐洲多國與歐盟認為這次事件是俄國有意試探北約決心。

羅馬尼亞國防部表示，俄國十三日攻擊烏克蘭基礎設施期間，一架無人機闖入羅馬尼亞空域。

聲明中說，羅國兩架F-16戰機十三日在空中監視俄國對烏克蘭的襲擊，在烏克蘭南部邊境附近追蹤到這架越界無人機。這架無人機在距離一個羅國邊界村莊西南方廿公里處被發現，隨後從雷達上消失。

羅國國防部表示，該飛機並未飛越人口稠密地區，也沒有構成迫切危險。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，這次無人機入侵羅馬尼亞不可能是失誤，這是「俄羅斯明顯的戰爭擴張」。俄國尚未對羅馬尼亞的指控發表評論。

羅馬尼亞是歐盟與北約成員，與烏克蘭接壤的陸地邊界長約六百五十公里。自俄羅斯於二○二二年全面入侵烏克蘭以來，該國境內已多次發現俄國無人機殘骸。