韓外長17日訪陸 料談習近平出席APEC

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

南韓外交消息人士昨日透露，南韓外交部長趙顯將於十七日前後訪問中國大陸，在北京與大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行討論。外界認為這次中韓外長會晤有望確定大陸國家主席習近平是否出席亞太經合組織（ＡＰＥＣ）會議。

針對中韓外長會晤，韓聯社報導，若此次韓中外長會談成行，預計首要議題將是習近平是否出席下月在南韓慶州舉行的ＡＰＥＣ第卅二次領導人非正式會議。儘管中方尚未明確答覆，但外界普遍認為習近平出席的可能性較大。

報導稱，朝鮮半島問題也有望成為重點議題。在月初中國大陸紀念抗戰勝利活動期間，朝中領導人並未談到半島無核化問題，外界由此擔憂中方是否改變「不容許北韓擁核」的立場。

預計趙顯將在會談中重申韓中在實現半島無核化目標上的共識，並再次強調中方應發揮建設性作用；此外，中方在黃海韓中暫定措施水域單方面設置構造物（大型移動式鋼結構構造物，中方稱漁業輔助設施）等問題，也可能會被納入會談議程。

南韓前外長趙兌烈已於去年五月訪中，按慣例，此次應由中方回訪，但考慮到趙顯履新不久，韓方認為不必拘泥於先後順序。趙顯上月在記者會上表示，將以務實方式推動雙邊往來，無須拘泥於訪問順序和形式，以便妥善管控韓中關係。

習近平六月與南韓總統李在明通話時表示，中韓應推動戰略合作夥伴關係邁向更高水準，要加強各層級各領域交流。李在明則稱高度重視韓中關係，願推動深入發展。

APEC 南韓 王毅 習近平

