快訊

野柳地質公園海上公安危機暫解 貨輪擱淺10個多月今終於拖走

聽新聞
0:00 / 0:00

英近代最大規模右派示威後 首相施凱爾：有權和平抗議但不會容忍攻擊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國首相施凱爾10日離開唐寧街10號首相官邸，前往國會出席「首相答問」會議。美聯社
英國首相施凱爾10日離開唐寧街10號首相官邸，前往國會出席「首相答問」會議。美聯社

英國倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」（Unite the Kingdom）示威遊行。世界首富馬斯克也視訊參與集會，並喊話英國解散國會與下架政府。警方在阻止部分民眾脫離路線時遭遇暴力攻擊，造成26名警員受傷、其中4人重傷，並逮捕25人。

英國首相施凱爾14日在社群媒體發布貼文表態。他表示：「人們有權利和平抗議，這是我國價值觀的核心。我們不會容忍履行職責的員警遭襲擊，也不會容忍人們因為自己的背景和膚色而在經過街頭時感到恐懼。」

施凱爾補充，英國「是個以寬容、多元和尊重為傲建立的國家」。他說：「我們的國旗代表我們是多元化的國家。我們永遠不會把它交給以此為暴力、恐懼和分裂象徵的人。」

英國 恐懼 施凱爾

延伸閱讀

槍殺柯克嫌犯羅賓森被公認「靦腆」 但政治立場眾說紛紜

祝壽艾普斯坦還稱「我最好的朋友」 英駐美大使遭拔官

往來郵件曝光！與已故「淫魔富豪」艾普斯坦私交甚篤 英駐美大使遭撤職

會見英國商業貿易大臣 陸副總理何立峰：深化中英經貿合作

相關新聞

美中第4輪經貿會談馬德里正式登場！貝森特、何立峰先後率團抵會場

據新華社14日晚間8點24分快訊，中美雙方在西班牙馬德里就有關經貿問題舉行會談，這意味著中美第四輪經貿會談於當地時間下午...

大陸邀川普訪北京 美中第4輪貿易談判登場

金融時報報導，中國大陸已正式邀請美國總統川普赴北京與大陸國家主席習近平會晤，但由於雙方在貿易及芬太尼議題上仍有顯著分歧，...

英近代最大規模右派示威後 首相施凱爾：有權和平抗議但不會容忍攻擊

英國倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起...

前總理「節儉計劃」掀反彈…法國新總理勒克努放棄取消兩個法定節日

勒克努(Sébastien Lecornu)總理希望能在不同的政治陣營之間達成某種妥協，目的是國民議會將通過2026年的緊縮財政預算…

美中馬德里經貿會談展開 會前兩國氣氛不佳…成果不被看好

新華社今晚報導，美中兩國針對經貿問題的會談，已於當地時間今天下午在西班牙馬德里登場。由於會談前美國將23家中國企業列入出...

第3次發起挑戰！林芳正將宣布參選日本自民黨總裁 5人角逐態勢明朗

日媒報導，日本官房長官林芳正將於16日正式表態參選自民黨總裁（黨主席）。參選總裁需要20名以上自民黨國會議員推薦，相關人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。