英近代最大規模右派示威後 首相施凱爾：有權和平抗議但不會容忍攻擊
英國倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」（Unite the Kingdom）示威遊行。世界首富馬斯克也視訊參與集會，並喊話英國解散國會與下架政府。警方在阻止部分民眾脫離路線時遭遇暴力攻擊，造成26名警員受傷、其中4人重傷，並逮捕25人。
英國首相施凱爾14日在社群媒體發布貼文表態。他表示：「人們有權利和平抗議，這是我國價值觀的核心。我們不會容忍履行職責的員警遭襲擊，也不會容忍人們因為自己的背景和膚色而在經過街頭時感到恐懼。」
施凱爾補充，英國「是個以寬容、多元和尊重為傲建立的國家」。他說：「我們的國旗代表我們是多元化的國家。我們永遠不會把它交給以此為暴力、恐懼和分裂象徵的人。」
