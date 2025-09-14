前總理「節儉計劃」掀反彈…法國新總理勒克努放棄取消兩個法定節日

快訊

法國總統馬克宏9日任命親信勒克努（Sebastien Lecornu）擔任新總理。法新社
法國總統馬克宏9日任命親信勒克努（Sebastien Lecornu）擔任新總理。法新社

勒克努(Sébastien Lecornu)總理希望能在不同的政治陣營之間達成某種妥協，目的是國民議會將通過2026年的緊縮財政預算。

前總理貝魯（François Bayrou）在上周二（9月9日）信任投票失敗後辭職，他原本計劃削減440億歐元的開支。由於他的節儉計劃也將給低收入人群帶來負擔，因此遭到了強烈的社會反彈，尤其是取消兩個公共節假日的提議成為大規模抗議的導火線。

如今，勒克努決心汲取前任的教訓，在接受多家地區報紙采訪時，他表示，「我決定取消兩個節假日的計劃。」勒克努強調，他將依靠「與社會合作夥伴的對話」，為2026年預算尋找「其他資金來源」。

法國，左翼的社會黨人和綠黨均要求對大企業和富人加強徵稅，但勒克努對此則比較謹慎。他只說，他願意就「稅收公平問題」進行討論。社會黨人可能在預算表決中扮演關鍵角色。

法國債務問題嚴重

法國目前是歐洲債務最嚴重的國家之一。去年，法國債務佔國內生產總值（GDP）的114%，在歐洲排名第三，僅次於希臘和意大利，當年的財政赤字佔GDP的5.8%，遠超歐元區3%的上限。

上周五（9月12日），惠譽評級機構將法國的信用評級下調至 A+，展望為穩定。上周三，全國範圍內發生了大規模抗議和封鎖活動。法國工會計劃下周四（9月18日）在多個行業進行罷工。

馬克宏的總統任期將持續到2027年，屆時他將無法再次參選。根據民意調查，馬克宏的支持率跌至17%，創下自2017年就職以來的最低紀錄。

