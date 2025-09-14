快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

美中馬德里經貿會談展開 會前兩國氣氛不佳…成果不被看好

中央社／ 台北14日電
新華社今晚報導，美中兩國針對經貿問題的會談，已於當地時間今天下午在西班牙馬德里登場。美中示意圖。 圖／AI生成
新華社今晚報導，美中兩國針對經貿問題的會談，已於當地時間今天下午在西班牙馬德里登場。美中示意圖。 圖／AI生成

新華社今晚報導，美中兩國針對經貿問題的會談，已於當地時間今天下午在西班牙馬德里登場。由於會談前美國將23家中國企業列入出口管制實體清單，中國隨即對美國模擬晶片及中國積體電路發起反傾銷及反歧視調查，使這場會談的成果不被看好。

新華社是在今晚8時24分發布這場會談開始的訊息，但未提供更多內容。路透社則報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）先抵達談判會場所在的聖克魯茲宮（Palacio de Santa Cruz），中國國務院副總理何立峰、貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼隨後抵達。

美中馬德里談判是美國總統川普（Donald Trump）今年4月推動「對等關稅」以來第4次貿易談判。在談判前夕，美國工業暨安全局（BIS）當地時間12日公告，以國家安全為由將23家中國企業列入出口管制實體清單，其中包括13家半導體企業、3家生物技術公司、2家科研院所及3家供應鏈與物流企業。

中國商務部官網13日晚間隨即公告，對原產於美國的進口相關模擬晶片（Certain Analog IC Chip）發起反傾銷立案調查，聲稱是收到「江蘇省半導體行業協會」代表中國業者正式提交的調查申請；隨後又宣布就美國對中積體電路（IC）領域相關措施發起反歧視立案調查，宣稱該部獲得初步證據和訊息顯示，美國相關措施符合中國相關法律的歧視性措施。

TikTok被認為是馬德里會談可能觸及的議題，先前美中在日內瓦、倫敦及斯德哥爾摩的3次貿易會談都沒有討論TikTok。路透社引述貿易專家分析，馬德里會談取得實質突破的可能性很小，最大可能是第4次延長TikTok在美國「不賣就禁」的寬限期，目前這一期限將於9月17日屆滿。

但消息人士表示，美方並不預期這次會談能就TikTok議題達成協議。而一旦川普政府再次延長TikTok寬限期，將可能激怒美國國會兩黨議員，他們要求將TikTok出售給美國實體，以降低國家安全風險。

