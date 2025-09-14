第3次發起挑戰！林芳正將宣布參選日本自民黨總裁 5人角逐態勢明朗
日媒報導，日本官房長官林芳正將於16日正式表態參選自民黨總裁（黨主席）。參選總裁需要20名以上自民黨國會議員推薦，相關人士透露，林芳正已經大致確保獲得岸田派為主的20名推薦人，預料他將於18日召開政策發表記者會。
產經新聞報導，這將是64歲的林芳正第3次挑戰總裁大位，前兩次分別是2012年與去年。去年的總裁選舉首輪投票中，他在9名候選人中排名第4。林芳正於1995年首度當選山口縣參議員，連任5屆後，在2021年轉戰眾議院並當選。他曾在岸田文雄及石破茂內閣擔任官房長官，實務能力卓越。
預料前岸田派議員將成為林芳正的主要支持層，該派出身的參議院議員會長松山政司14日在福岡縣的一場活動表態支持林芳正參選。他說，「林芳正有豐富的閣僚經驗，現在正值參眾兩院極度不穩定的時期，需要一位沉穩的領導人來帶領我們度過難關」。松山在去年的總裁選舉也支持林芳正。
另一方面，已經宣布參選的前幹事長茂木敏充今天在電視節目中表示，針對與在野黨討論擴大執政聯盟，「必須在懷抱共同危機意識的基礎上組成聯合政府，如果一開始就從協調選區著手，那麼與任何政黨的對話都不會有進展」。
總裁選舉通常每3年一次，任期3年，得連選3任。石破去年9月就任總裁，任期原本可做到2027年9月，但是他率領自民黨在去年10月的眾議院大選、今年6月的東京都議員選舉、7月的參議院大選皆失利。石破茂7日宣布辭職，為敗選負責。
隨著石破茂請辭，自民黨將舉行總裁選舉，決定將採國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式，將於22日公告、10月4日投開票。
前經濟安全保障大臣小林鷹之已經表態參選，將於16日召開記者會。前經濟安保大臣高市早苗、農林水產大臣小泉進次郎，則預料於本週後半段召開記者會宣布參選，加上茂木敏充、林芳正，這次自民黨總裁選舉將由這5人角逐的態勢已經逐漸明朗。
