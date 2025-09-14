快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

聽新聞
0:00 / 0:00

美中第4輪經貿會談馬德里正式登場！貝森特、何立峰先後率團抵會場

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
據大陸官媒CGTN Europe官方X平台發布，當地時間14日下午2點6分，由大陸國務院副總理何立峰率領的中方代表團，抵達聖十字宮，與美國舉行經貿會談。圖／截自CGTN Europe官方X平台
據大陸官媒CGTN Europe官方X平台發布，當地時間14日下午2點6分，由大陸國務院副總理何立峰率領的中方代表團，抵達聖十字宮，與美國舉行經貿會談。圖／截自CGTN Europe官方X平台

據新華社14日晚間8點24分快訊，中美雙方在西班牙馬德里就有關經貿問題舉行會談，這意味著中美第四輪經貿會談於當地時間下午2點24分正式登場。會談在西班牙外交部聖十字宮（Palacio de Santa Cruz）舉行，美方、中方代表團先後抵達。

據大陸官媒CGTN Europe官方X平台發布，當地時間14日下午1點52分，美方代表團抵達聖十字宮；下午2點6分，由大陸國務院副總理何立峰率領的中方代表團，抵達聖十字宮，與美國舉行經貿會談。

大陸商務部此前發布，中美將在本輪會談討論美國單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。

中美馬德里經貿會談將從9月14日至17日展開。此次會談，中方代表團由大陸副總理何立峰率領；美方代表團包含美國財長貝森特、貿易代表葛里爾。

在新一輪經貿會談登場前，美中雙方動作頻頻，為會談氛圍增添陰霾。

美國商務部工業暨安全局（BIS）13日公告，將23家大陸企業和組織增列至「實體清單」，進行嚴格出口管制，引發北京強烈反彈。隨後，大陸商務部接連發布兩項反制措施，宣布對美國相關模擬晶片（特定類比IC晶片）發起反傾銷調查，同時就美國對大陸積體電路領域相關措施發起反歧視調查。

美國 經貿 美中 美方 馬德里 何立峰 西班牙 大陸商務部

延伸閱讀

川普是否訪北京？ 前官員：美中新一輪經貿磋商成關鍵

美將23家大陸實體列黑名單 將嚴格出口管制…北京強烈反彈

美中馬德里新一輪會談 聚焦經貿與TikTok期限

美元、美債殖利率反彈 台指期夜盤以靜制動

相關新聞

美中第4輪經貿會談馬德里正式登場！貝森特、何立峰先後率團抵會場

據新華社14日晚間8點24分快訊，中美雙方在西班牙馬德里就有關經貿問題舉行會談，這意味著中美第四輪經貿會談於當地時間下午...

美中馬德里經貿會談展開 會前兩國氣氛不佳…成果不被看好

新華社今晚報導，美中兩國針對經貿問題的會談，已於當地時間今天下午在西班牙馬德里登場。由於會談前美國將23家中國企業列入出...

第3次發起挑戰！林芳正將宣布參選日本自民黨總裁 5人角逐態勢明朗

日媒報導，日本官房長官林芳正將於16日正式表態參選自民黨總裁（黨主席）。參選總裁需要20名以上自民黨國會議員推薦，相關人...

美中第4輪經貿會談正式登場 雙方談判前頻頻出手較勁

新華社14日晚間快訊報導，當地時間9月14日，中美雙方在西班牙馬德里有關經貿問題舉行會談。

俄羅斯無人機闖波蘭領空 美國務卿「無法接受」：這是不幸且危險的發展

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，俄羅斯無人機在本週稍早對烏克蘭的攻擊行動中闖入波蘭領空，這是「不幸且...

逾400工人遭拘捕…美副國務卿藍道訪韓表遺憾 盼加強雙邊關係

美國執法當局本月初在喬治亞州一處電動車電池廠工地逮捕逾400人，其中大多數是疑似非法工作的南韓人。南韓政府指出，美國副國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。