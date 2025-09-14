美中第4輪經貿會談馬德里正式登場！貝森特、何立峰先後率團抵會場

據新華社14日晚間8點24分快訊，中美雙方在西班牙馬德里就有關經貿問題舉行會談，這意味著中美第四輪經貿會談於當地時間下午2點24分正式登場。會談在西班牙外交部聖十字宮（Palacio de Santa Cruz）舉行，美方、中方代表團先後抵達。

據大陸官媒CGTN Europe官方X平台發布，當地時間14日下午1點52分，美方代表團抵達聖十字宮；下午2點6分，由大陸國務院副總理何立峰率領的中方代表團，抵達聖十字宮，與美國舉行經貿會談。

大陸商務部此前發布，中美將在本輪會談討論美國單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經貿問題。

中美馬德里經貿會談將從9月14日至17日展開。此次會談，中方代表團由大陸副總理何立峰率領；美方代表團包含美國財長貝森特、貿易代表葛里爾。

在新一輪經貿會談登場前，美中雙方動作頻頻，為會談氛圍增添陰霾。

美國商務部工業暨安全局（BIS）13日公告，將23家大陸企業和組織增列至「實體清單」，進行嚴格出口管制，引發北京強烈反彈。隨後，大陸商務部接連發布兩項反制措施，宣布對美國相關模擬晶片（特定類比IC晶片）發起反傾銷調查，同時就美國對大陸積體電路領域相關措施發起反歧視調查。