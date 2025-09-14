美中第4輪經貿會談正式登場 雙方談判前頻頻出手較勁

新華社14日晚間快訊報導，當地時間9月14日，中美雙方在西班牙馬德里有關經貿問題舉行會談。

中美第4次貿易會談於西班牙當地時間14日展開，在此之前，由於美國商務部工業暨安全局（BIS）公告，將23家大陸企業和組織增列至「實體清單」。

大陸商務部13日則公告，對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷立案調查。中國通信企業協會14日指，堅決支持中方依法採取必要措施，維護中國資訊通信產業及企業的合法權益。

中國通信企業協會14日發出「中國通信企業協會關於支持商務部對美相關產品及措施發起調查的聲明」指，9月13日，商務部公告，決定對原產於美國的進口相關模擬晶片發起反傾銷調查，並就美國對華積體電路領域相關措施發起反歧視調查。中國通信企業協會對此表示堅決支持，並堅決擁護中國政府依法採取必要措施，維護中國資訊通信產業及企業合法權益。

聲明稱，一段時間以來，美國屢屢泛化國家安全概念，濫用出口管制與「長臂管轄」手段，在半導體及相關領域對中國實施一系列不公正限制和禁止措施。此類單邊主義與歧視性做法，嚴重損害中國資訊通信企業正當發展權益，破壞全球產業鏈、供應鏈穩定與安全，予以強烈反對。

聲明提到，根據中國有關法律法規及世界貿易組織規則，中國政府有權對存在傾銷行為的進口產品依法調查，並對任何歧視性貿易措施採取反制行動。中國通信企業協會將積極組織並推動會員企業配合調查機關開展工作，提供必要協助與行業信息，共同維護公平、公正、非歧視的國際經貿環境。

聲明稱，資訊通信產業健康發展離不開開放、公平、有序的市場競爭環境。呼籲全球產業界共同努力，反對任何形式保護主義和單邊制裁，並倡導透過技術創新、產業鏈協同與國際合作實現永續共贏發展。中國通信企業協會將持續堅定支持會員企業加大研發投入、深化全球合作、提升核心競爭力，共同推動建構安全穩定、暢通高效的全球半導體與資訊通信產業鏈生態。

此前，在中美第四輪會談前夕，雙方交鋒不斷。BIS公告，將23家大陸企業和組織增列至「實體清單」，進行嚴格出口管制，引發北京強烈反彈。大陸商務部昨晚透過新聞稿質問，中美14日將在西班牙舉行經貿會談，「美方此時對中國企業實施制裁意欲何為？」

大陸商務部隨後接連發布兩份公告，宣布對美國「相關模擬芯片」（特定類比IC晶片）發起反傾銷調查，同時就美國對中國集成電路領域相關措施發起「反歧視」調查。在雙方動作頻頻下，中美本輪會談是否生變值得關注。

據江蘇省半導體行業協會文件顯示，調查期內原產美國產品價格大幅下降，對陸傾銷幅度逾300%，占大陸市場年均41%。