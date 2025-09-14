俄羅斯無人機闖波蘭領空 美國務卿「無法接受」：這是不幸且危險的發展

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，俄羅斯無人機在本週稍早對烏克蘭的攻擊行動中闖入波蘭領空，這是「不幸且危險的發展」。

盧比歐在華府受訪時表示：「問題在於這些無人機是否是刻意進入波蘭。如果證據顯示確實如此，那麼情勢顯然將會…高度升級。」

美國總統川普11日聲稱俄國無人機可能「誤入」波蘭領空，但此說法令歐洲各國憂心。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）予以駁斥。他在社群平台X上寫道：「我們當然也希望是誤入，但事實並非如此，我們瞭然於心。」

波蘭當局指出，17架俄國無人機10日侵入該國東部領空遭到擊落，所幸未造成人員傷亡或重大損害，並已找到無人機殘骸。

這些無人機顯然由俄羅斯發射。俄方此前已拒絕川普提出的烏克蘭停火呼籲。作為北約（NATO）成員國的波蘭，其安全受到美國主導的北約同盟保障。

歐洲多國與歐盟（EU）則將這次事件看待為俄羅斯對北約決心的一次試探。

