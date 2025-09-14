菲律賓治水弊案引抗議潮 軍方進入「紅色警戒」防政府被顛覆

快訊

中央社／ 馬尼拉14日專電
菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天接受DzBB廣播電台訪問時說，菲律賓武裝部隊自12日開始已進入「紅色警戒」狀態，隨時準備支援警隊，維護社會秩序與國家和平。歐新社資料照

菲律賓近日因公共工程貪污醜聞而爆發多場民眾示威，菲律賓軍方已進入「紅色警戒」狀態，以防有心人士藉機顛覆政府。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天接受DzBB廣播電台訪問時說，菲律賓武裝部隊自12日開始已進入「紅色警戒」狀態，隨時準備支援警隊，維護社會秩序與國家和平。

但巴迪亞也強調，這是軍方標準安全程序，民眾無需憂心。

「紅色警戒」是菲律賓軍方最高保安層級，所有部隊都必須待命、取消休假。

這波示威潮源自於菲律賓8月間爆發治水工程弊案，至少15家承包商涉嫌與政府官員、國會議員勾結，私吞工程款，導致工程偷工減料，甚至傳出有預算卻不存在的「幽靈工程」。

財政部估計，2023年迄今，豆腐渣工程造成的經濟損失上看1185億披索（約新台幣629億元）。

菲律賓許多地方逢雨必淹，低窪地區甚至可淹至1層樓高，屢傳人命及財產損失，民怨本已高漲，加上部分承包商的親人在網上炫富，終於引起公憤，大馬尼拉地區近日發生多場示威。

根據媒體報導，有反對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的團體呼籲軍方撤回對政府的支持，意圖煽動軍變。

自1986年以來，菲律賓發生過2次「人民力量」革命，其中一次導致小馬可仕的父親老馬可仕倒台，另外還有10多次流產軍變事件，軍變話題迄今在菲律賓依然敏感。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）12日和參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）發表聯合聲明，強調武裝部隊向國家和憲法效忠的堅定立場。

這波示威潮可能還會持續，巴迪亞表示，為提防惡意團體或陰謀分子混進示威群眾當中，從事顛覆行為，軍方正與警方及其他國家單位密切協調、監控中。

她說，軍方尊重民眾的和平示威權，但也不會容許有心人散播暴力或破壞國家團結。

