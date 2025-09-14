快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

陷執政來規模最大動盪…專家：印尼領導人危機控管 改組內閣盼平息民怨

中央社／ 雅加達14日綜合外電報導
專家指出，東南亞最大經濟體印尼上月爆發致命騷亂後，總統普拉伯沃撤換財長並對抗議者的訴求讓步，正努力重建公眾信任，也利用內閣改組的機會安插親信。法新社
專家指出，東南亞最大經濟體印尼上月爆發致命騷亂後，總統普拉伯沃撤換財長並對抗議者的訴求讓步，正努力重建公眾信任，也利用內閣改組的機會安插親信。法新社

專家指出，東南亞最大經濟體印尼上月爆發致命騷亂後，總統普拉伯沃撤換財長並對抗議者的訴求讓步，正努力重建公眾信任，也利用內閣改組的機會安插親信。

最初因低薪、高失業率及對國會議員享有奢華福利的憤怒而爆發的示威，在準軍事警察裝甲車輾過外送員的影片流出後進一步擴大。

隨之而來的暴亂以及警方與軍隊嚴厲執法，據人權團體稱造成至少10人死亡、數百人被捕，是普拉伯沃（Prabowo Subianto）執政以來規模最大的社會動盪。這位前將軍如今呼籲民眾恢復對政府的信任。

普拉伯沃承諾嚴懲撞死21歲外送員阿梵（Affan Kurniawan）的肇事者，並取消國會議員住房津貼，同時在8日撤換了包括備受尊敬的財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）在內的5名閣員。

經濟與法律研究中心研究員拉尼（Rani Septyarini）告訴法新社：「我們可以將這視為政府在面對公憤後的危機處理，特別是在錯誤導向的預算刪減問題上。」

普拉伯沃過去著力於推行高成本的社會政策，資金則來自廣泛的預算刪減，已在今年2月引發抗議。他的標誌性政策包括免費餐食計畫以及新的主權財富基金。

不過，新任財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）10日宣布將史無前例地挹注120億美元，以刺激經濟、平息民怨。

艾爾朗加大學（Airlangga University）政治分析家艾爾朗加（Airlangga Pribadi Kusman）表示：「普拉伯沃將這問題視為必須嚴肅應對的挑戰。」「他想要防止進一步的社會撕裂。」

普拉伯沃在去年大選中大勝，上任100天時支持率仍高達八成以上。

但抗議逐漸轉向對政治菁英的怒火，不滿的民眾焚燒建築、洗劫政治人物的住宅。

艾爾朗加說：「這顯示民眾對這屆政府有真實且正當的不滿。」

然而，普拉伯沃利用內閣改組的機會，換掉與前總統佐科威（Joko Widodo）關係密切的官員，安插自己的人馬。

去職財長穆里亞尼曾在佐科威任內服務8年，新任財長波巴亞則與政府經濟顧問暨普拉伯沃昔日軍中同僚盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）關係密切。

智庫 PARA Syndicate 政治研究員維迪卡（Virdika Rizky Utama）說：「普拉伯沃正利用這個時刻，逐步鞏固自己的政治權力，消除佐科威的影響力。」

印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）8日表示，這些新人選「是最適合的人選」。

總統府對法新社的評論請求未予回應。

專家認為，要重建公眾信任，曾是獨裁者蘇哈托（Suharto）女婿的普拉伯沃，必須解決日益擴大的貧富差距與日漸削弱的民主。印尼在1990年代才脫離專制。

艾爾朗加說：「我們需要的是總統的決心、政治意志，以及真正的進展。」

不過，在任命親信掌管財政與安全的同時，普拉伯沃似乎更想確保其標誌性政策能推行，而非改變方向。

印尼國家研究與創新院（National Research and Innovation Agency）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo Jati）說：「任用可信賴且知名的人物，是確保其政策落實的關鍵。」

他指出，這些新閣員來自普拉伯沃「最親近的圈子」。

「如果他的重大計畫由信任的人執行，普拉伯沃會更安心地推動。」

然而，這些新任人選是否真能改善印尼民眾生活，仍有待觀察。

內閣 印尼 外送員 普拉伯沃

延伸閱讀

早餐一碗白粥最暖胃？70歲婦體檢亮紅燈 專家揭「隱藏風險」

印尼豪雨成災…觀光勝地峇里島增至19死、5失蹤

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

印尼老字號泡麵調味粉含農藥殘留 食藥署要求退運或銷毀

相關新聞

陷執政來規模最大動盪…專家：印尼領導人危機控管 改組內閣盼平息民怨

專家指出，東南亞最大經濟體印尼上月爆發致命騷亂後，總統普拉伯沃撤換財長並對抗議者的訴求讓步，正努力重建公眾信任，也利用內...

前總理Z世代示威後下台…尼泊爾新總理卡齊順應訴求 誓言杜絕貪腐

尼泊爾最近爆發「Z世代示威」，迫使前總理奧利下台。新總理卡齊（Sushila Karki）今天順應示威者訴求，誓言「杜絕...

南海緊張升溫之際…菲美日再度聯合巡航 距黃岩島124海里

在南海緊張升溫之際，菲律賓、美國、日本最近在南海菲律賓聲索海域完成本月第2次「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合巡航，...

前總理才出席九三閱兵…尼泊爾變天新總理上任 陸方：尊重人民自主選擇

尼泊爾因封鎖社交媒體引發Z世代大規模抗議，導致日前曾出席中國九三閱兵的前總理奧利下台，由前首席大法官卡齊接任總理。中國外...

停火磋商仍無果…內唐亞胡：消滅哈瑪斯領袖 是終結加薩戰爭途徑

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑

計畫接管 以色列數周內炸加薩市1800建物、大規模拆除住宅

根據美國有線電視新聞網（CNN）透過衛星影像分析顯示，自以色列宣布計畫接管加薩市以來的數周內，以軍已在加薩市及其周邊摧毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。