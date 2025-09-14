陷執政來規模最大動盪…專家：印尼領導人危機控管 改組內閣盼平息民怨

專家指出，東南亞最大經濟體印尼上月爆發致命騷亂後，總統普拉伯沃撤換財長並對抗議者的訴求讓步，正努力重建公眾信任，也利用內閣改組的機會安插親信。

最初因低薪、高失業率及對國會議員享有奢華福利的憤怒而爆發的示威，在準軍事警察裝甲車輾過外送員的影片流出後進一步擴大。

隨之而來的暴亂以及警方與軍隊嚴厲執法，據人權團體稱造成至少10人死亡、數百人被捕，是普拉伯沃（Prabowo Subianto）執政以來規模最大的社會動盪。這位前將軍如今呼籲民眾恢復對政府的信任。

普拉伯沃承諾嚴懲撞死21歲外送員阿梵（Affan Kurniawan）的肇事者，並取消國會議員住房津貼，同時在8日撤換了包括備受尊敬的財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）在內的5名閣員。

經濟與法律研究中心研究員拉尼（Rani Septyarini）告訴法新社：「我們可以將這視為政府在面對公憤後的危機處理，特別是在錯誤導向的預算刪減問題上。」

普拉伯沃過去著力於推行高成本的社會政策，資金則來自廣泛的預算刪減，已在今年2月引發抗議。他的標誌性政策包括免費餐食計畫以及新的主權財富基金。

不過，新任財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）10日宣布將史無前例地挹注120億美元，以刺激經濟、平息民怨。

艾爾朗加大學（Airlangga University）政治分析家艾爾朗加（Airlangga Pribadi Kusman）表示：「普拉伯沃將這問題視為必須嚴肅應對的挑戰。」「他想要防止進一步的社會撕裂。」

普拉伯沃在去年大選中大勝，上任100天時支持率仍高達八成以上。

但抗議逐漸轉向對政治菁英的怒火，不滿的民眾焚燒建築、洗劫政治人物的住宅。

艾爾朗加說：「這顯示民眾對這屆政府有真實且正當的不滿。」

然而，普拉伯沃利用內閣改組的機會，換掉與前總統佐科威（Joko Widodo）關係密切的官員，安插自己的人馬。

去職財長穆里亞尼曾在佐科威任內服務8年，新任財長波巴亞則與政府經濟顧問暨普拉伯沃昔日軍中同僚盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）關係密切。

智庫 PARA Syndicate 政治研究員維迪卡（Virdika Rizky Utama）說：「普拉伯沃正利用這個時刻，逐步鞏固自己的政治權力，消除佐科威的影響力。」

印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）8日表示，這些新人選「是最適合的人選」。

總統府對法新社的評論請求未予回應。

專家認為，要重建公眾信任，曾是獨裁者蘇哈托（Suharto）女婿的普拉伯沃，必須解決日益擴大的貧富差距與日漸削弱的民主。印尼在1990年代才脫離專制。

艾爾朗加說：「我們需要的是總統的決心、政治意志，以及真正的進展。」

不過，在任命親信掌管財政與安全的同時，普拉伯沃似乎更想確保其標誌性政策能推行，而非改變方向。

印尼國家研究與創新院（National Research and Innovation Agency）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo Jati）說：「任用可信賴且知名的人物，是確保其政策落實的關鍵。」

他指出，這些新閣員來自普拉伯沃「最親近的圈子」。

「如果他的重大計畫由信任的人執行，普拉伯沃會更安心地推動。」

然而，這些新任人選是否真能改善印尼民眾生活，仍有待觀察。