前總理Z世代示威後下台…尼泊爾新總理卡齊順應訴求 誓言杜絕貪腐
尼泊爾最近爆發「Z世代示威」，迫使前總理奧利下台。新總理卡齊（Sushila Karki）今天順應示威者訴求，誓言「杜絕貪腐」。
法新社報導，卡齊現年73歲，曾任尼泊爾首席大法官，她於12日宣誓就任臨時總理後，於今天首度對公眾發表談話。
卡齊表示：「我們必須順應Z世代的理念行事...這個群體的訴求是杜絕貪腐、健全治理及經濟平等。你我都須下定決心去實現。」
尼泊爾政府本月決定封鎖包括臉書（Facebook）等多個社群媒體平台，引發年輕人上街示威，要求當局解除社群媒體禁令，並且杜絕國內的貪腐文化。
這場示威掀起尼泊爾數十年來最嚴重動亂，當局鎮壓引發全國群情激憤，迫使前總理奧利（K.P. Sharma Oli）請辭，由於參與者大多是十幾歲或二十出頭年輕人，因此被稱為「Z世代示威」。
尼泊爾政府今天更新這次反政府示威死亡人數，宣布迄今至少有72人喪生。
