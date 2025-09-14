快訊

50歲是分水嶺！研究揭「斷崖式老化」真相 1部位最先衰退

中職／獅隊女孩日甜美浪漫可愛氛圍 孫盛希開球笑說表現普普

以哈戰火未歇…柏林逾萬人參加挺巴集會 要求結束「加薩種族滅絕」

中央社／ 柏林13日綜合外電報導
德國首都柏林今天有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求結束「加薩種族滅絕」。法新社
德國首都柏林今天有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求結束「加薩種族滅絕」。法新社

德國首都柏林今天有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求結束「加薩種族滅絕」。

法新社報導，根據德國警方統計，約有1萬2000人參加柏林市中心舉行的集會，這場示威譴責以色列加薩走廊（Gaza Strip）發動的攻勢。

發起示威的左派政黨莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）則估計，有2萬人參與其中。

20歲學生阿特萬（Marie Atwan）告訴法新社，自己從漢堡市（Hamburg）趕來參加集會，她要求德國徹底停止向以色列提供武器，不禁止這些武器販售就相當於支持「加薩種族滅絕」。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）已經在8月宣布部分武器禁運，還說柏林當局將停止出口可能用於加薩走廊的軍備。

參加集會的22歲民眾哈迪洛維奇（Elit Hadilovic）告訴法新社，他對加薩局勢感到震驚，那裡的「無辜孩童正挨餓、喪命」。

加薩戰爭於2023年10月爆發，起因是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列南部。法新社依據以方的統計，這場攻擊導致1219人喪生，其中大多數是平民。

加薩走廊衛生當局的數據顯示，以色列發動的報復性攻勢已造成當地至少6萬4756名巴勒斯坦人死亡，其中大多數也都是平民，聯合國方面認為這項數據是可信的。

德國 戰爭 以色列 加薩走廊 巴勒斯坦

延伸閱讀

停火磋商仍無果…內唐亞胡：消滅哈瑪斯領袖 是終結加薩戰爭途徑

華郵：以色列特情局作梗 總理空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

計畫接管 以色列數周內炸加薩市1800建物、大規模拆除住宅

聯合國大會挺以巴「兩國方案」 美批送禮哈瑪斯

相關新聞

菲律賓治水弊案引抗議潮 軍方進入「紅色警戒」防政府被顛覆

菲律賓近日因公共工程貪污醜聞而爆發多場民眾示威，菲律賓軍方已進入「紅色警戒」狀態，以防有心人士藉機顛覆政府

以哈戰火未歇…柏林逾萬人參加挺巴集會 要求結束「加薩種族滅絕」

德國首都柏林今天有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求結束「加薩種族滅...

陷執政來規模最大動盪…專家：印尼領導人危機控管 改組內閣盼平息民怨

專家指出，東南亞最大經濟體印尼上月爆發致命騷亂後，總統普拉伯沃撤換財長並對抗議者的訴求讓步，正努力重建公眾信任，也利用內...

前總理Z世代示威後下台…尼泊爾新總理卡齊順應訴求 誓言杜絕貪腐

尼泊爾最近爆發「Z世代示威」，迫使前總理奧利下台。新總理卡齊（Sushila Karki）今天順應示威者訴求，誓言「杜絕...

南海緊張升溫之際…菲美日再度聯合巡航 距黃岩島124海里

在南海緊張升溫之際，菲律賓、美國、日本最近在南海菲律賓聲索海域完成本月第2次「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合巡航，...

前總理才出席九三閱兵…尼泊爾變天新總理上任 陸方：尊重人民自主選擇

尼泊爾因封鎖社交媒體引發Z世代大規模抗議，導致日前曾出席中國九三閱兵的前總理奧利下台，由前首席大法官卡齊接任總理。中國外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。