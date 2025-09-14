快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

前總理才出席九三閱兵…尼泊爾變天新總理上任 陸方：尊重人民自主選擇

中央社／ 台北14日電
尼泊爾因封鎖社交媒體引發Z世代大規模抗議，導致日前曾出席中國九三閱兵的前總理奧利下台，由前首席大法官卡齊（圖）接任總理。歐新社
尼泊爾因封鎖社交媒體引發Z世代大規模抗議，導致日前曾出席中國九三閱兵的前總理奧利下台，由前首席大法官卡齊接任總理。中國外交部今天以層級較高的不具名發言人名義表示，中方對此表示祝賀，且一貫尊重尼泊爾人民自主選擇的發展道路。

隸屬尼泊爾共產黨的尼泊爾前總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli），9月初曾先後前往中國天津及北京出席上合組織峰會及九三閱兵，返國後即宣布封鎖臉書（Facebook）等多個社交媒體平台，激起年輕人大規模抗議造成動亂。隨後奧利倉皇辭職，卡齊（Sushila Karki）13日接任總理。

根據中國外交部官網，該部以不具名發言人答記者問的名義，作上述表示。

中國外交部發言人提到，中方對卡齊（Sushila Karki）就任尼泊爾臨時政府總理表示祝賀。中尼傳統友好源遠流長。中方「一貫尊重尼泊爾人民自主選擇的發展道路」，願與尼方一道努力，弘揚「和平共處五項原則」，推進各領域交流合作，推動中尼關係不斷向前發展。

兼任尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）主席、作風強硬的奧利，投身共產黨政治運動數十年，曾4度出任尼泊爾總理，近年來為自己精心塑造偶像崇拜的領袖形象在他的造勢場合，經常可見他的人形立牌及寫著「KP（奧利的名字縮寫）爸爸，我們愛你」的橫幅。

有媒體人更直指，奧利將自身發言視為「最終決定」，鮮少接受批評或建議，就算是自己所屬政黨的意見也一樣。

9月初，奧利前往中國接連出席上合組織峰會及九三閱兵，返國後即宣布封鎖Facebook、YouTube、X等多個社交媒體平台，在尼泊爾Z世代年輕人失業率高漲、平時高度依賴社交媒體平台下，Z世代群起上街反抗，更縱火焚燒包括官員住家在內的建築。網路畫面並顯示，甚至有示威者當眾丟棄並焚燒尼泊爾執政黨辦公室內懸掛的中共總書記習近平肖像。

尼泊爾在Z世代發起的大規模抗議中一夕變天的消息及相關畫面，日前也一度在中國網路上流傳，並引起中國網友討論，有人並將奧利封鎖社交媒體的做法，與中國封鎖網路的現狀及他與中國的關係作連結。不過，多數與尼泊爾抗議相關的影像，在發布後不久即被網管刪除，僅有零星畫面私下流傳。

