快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

南海緊張升溫之際…菲美日再度聯合巡航 距黃岩島124海里

中央社／ 馬尼拉14日專電
菲律賓武裝部隊、美國印太司令部以及日本海上自衛隊12日至13日在三描禮士省（Zambales）外海舉行演習。圖為漁民在菲律賓三描禮士省馬辛洛克的黃岩島附近划船。路透資料照
菲律賓武裝部隊、美國印太司令部以及日本海上自衛隊12日至13日在三描禮士省（Zambales）外海舉行演習。圖為漁民在菲律賓三描禮士省馬辛洛克的黃岩島附近划船。路透資料照

南海緊張升溫之際，菲律賓美國、日本最近在南海菲律賓聲索海域完成本月第2次「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合巡航，以加強3方維護區域和平與安全的協同作戰能力。

菲律賓軍方今天表示，菲律賓武裝部隊、美國印太司令部以及日本海上自衛隊12日至13日在三描禮士省（Zambales）外海舉行演習

三描禮士省距菲中南海衝突熱點民主礁（黃岩島）大約124海里。

這是菲律賓本月3日以來與理念相近國家完成的第2次MMCA聯合巡航，也自去年以來的第11次，涵蓋反潛、通訊檢查、海域感知、跨甲板降落、海面攔截、分區戰術、攝影搜索和終結等項目。

菲律賓軍方動員黎薩號（BRP Jose Rizal）飛彈巡防艦、FA-50輕型戰機、AW-109反潛直升機、搜救機與偵察機；美方派出勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USSJohn Finn）、P-8A巡邏機、MH60-R多用途直升機；日方則出動具有兩棲作戰能力的大隅號戰車登陸艦。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）說，這項行動彰顯3方對加強海事合作、促進區域安全以及支持印度太平洋地區法治秩序的承諾。

他補充，MMCA演習增強了協同作戰能力，也展現了菲律賓維護自身海洋利益以及地區和平的決心。

自去年4月起，菲律賓、美國與其他安全夥伴已在菲律賓聲索的南海海域陸續舉辦MMCA演習，現正走向常態化。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Trinidad）8月間曾說，參與國家與次數的增加，象徵國際社會對菲律賓南海立場的支持。

菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，而中國則以10段線主張擁有南海大部分海域，2方聲索範圍重疊，糾紛不斷，民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙和鐵線礁海域是衝突熱點。

8月間，中國海警船與軍艦在民主礁一帶追逐菲律賓公務船，結果自撞；9月10日，北京宣布在民主礁設立國家級自然保護區，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）抨擊中方企圖以環保之名行占領之實。

南海 美國 飛彈 演習 北京 菲律賓 國家安全

延伸閱讀

鈊象8月營收月、年雙增 但法人對後市看法為中立

熱帶擾動影響明後花東短暫雨 氣象署：周三起午後雷雨範圍擴大

南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

東北季風何時到？天氣風險：此時有機會

相關新聞

陷執政來規模最大動盪…專家：印尼領導人危機控管 改組內閣盼平息民怨

專家指出，東南亞最大經濟體印尼上月爆發致命騷亂後，總統普拉伯沃撤換財長並對抗議者的訴求讓步，正努力重建公眾信任，也利用內...

前總理Z世代示威後下台…尼泊爾新總理卡齊順應訴求 誓言杜絕貪腐

尼泊爾最近爆發「Z世代示威」，迫使前總理奧利下台。新總理卡齊（Sushila Karki）今天順應示威者訴求，誓言「杜絕...

南海緊張升溫之際…菲美日再度聯合巡航 距黃岩島124海里

在南海緊張升溫之際，菲律賓、美國、日本最近在南海菲律賓聲索海域完成本月第2次「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合巡航，...

前總理才出席九三閱兵…尼泊爾變天新總理上任 陸方：尊重人民自主選擇

尼泊爾因封鎖社交媒體引發Z世代大規模抗議，導致日前曾出席中國九三閱兵的前總理奧利下台，由前首席大法官卡齊接任總理。中國外...

停火磋商仍無果…內唐亞胡：消滅哈瑪斯領袖 是終結加薩戰爭途徑

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑

計畫接管 以色列數周內炸加薩市1800建物、大規模拆除住宅

根據美國有線電視新聞網（CNN）透過衛星影像分析顯示，自以色列宣布計畫接管加薩市以來的數周內，以軍已在加薩市及其周邊摧毀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。