南海緊張升溫之際…菲美日再度聯合巡航 距黃岩島124海里

在南海緊張升溫之際，菲律賓、美國、日本最近在南海菲律賓聲索海域完成本月第2次「多邊海上合作行動」（MMCA）的聯合巡航，以加強3方維護區域和平與安全的協同作戰能力。

菲律賓軍方今天表示，菲律賓武裝部隊、美國印太司令部以及日本海上自衛隊12日至13日在三描禮士省（Zambales）外海舉行演習。

三描禮士省距菲中南海衝突熱點民主礁（黃岩島）大約124海里。

這是菲律賓本月3日以來與理念相近國家完成的第2次MMCA聯合巡航，也自去年以來的第11次，涵蓋反潛、通訊檢查、海域感知、跨甲板降落、海面攔截、分區戰術、攝影搜索和終結等項目。

菲律賓軍方動員黎薩號（BRP Jose Rizal）飛彈巡防艦、FA-50輕型戰機、AW-109反潛直升機、搜救機與偵察機；美方派出勃克級飛彈驅逐艦芬恩號（USSJohn Finn）、P-8A巡邏機、MH60-R多用途直升機；日方則出動具有兩棲作戰能力的大隅號戰車登陸艦。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）說，這項行動彰顯3方對加強海事合作、促進區域安全以及支持印度太平洋地區法治秩序的承諾。

他補充，MMCA演習增強了協同作戰能力，也展現了菲律賓維護自身海洋利益以及地區和平的決心。

自去年4月起，菲律賓、美國與其他安全夥伴已在菲律賓聲索的南海海域陸續舉辦MMCA演習，現正走向常態化。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Trinidad）8月間曾說，參與國家與次數的增加，象徵國際社會對菲律賓南海立場的支持。

菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟區範圍內的資源，而中國則以10段線主張擁有南海大部分海域，2方聲索範圍重疊，糾紛不斷，民主礁、仁愛暗沙、仙賓暗沙和鐵線礁海域是衝突熱點。

8月間，中國海警船與軍艦在民主礁一帶追逐菲律賓公務船，結果自撞；9月10日，北京宣布在民主礁設立國家級自然保護區，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）抨擊中方企圖以環保之名行占領之實。