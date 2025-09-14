停火磋商仍無果…內唐亞胡：消滅哈瑪斯領袖 是終結加薩戰爭途徑

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台X表示：「住在卡達的哈瑪斯（Hamas）恐怖分子首腦不在乎加薩人民。他們阻擋所有試圖達成停火的努力，以永無止盡拖延這場戰爭。」

他談到：「除掉他們，就能擺脫阻撓我方所有人質獲釋及結束戰爭的主要障礙。」

另一方面，「以色列時報」（The Times of Israel）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已抵達以色列進行官方訪問。以色列國防軍（IDF）不到一週前才轟炸美國盟友卡達的首都杜哈（Doha），以襲擊位於當地的哈瑪斯領袖。

根據內唐亞胡的辦公室，他和盧比歐今天將一起造訪耶路撒冷的西牆（Western Wall）。

盧比歐昨天啟程前表示，美國對以色列在卡達針對哈瑪斯的攻擊並「不高興」，但這次攻擊不會改變華府與以國的盟友關係。

以色列與哈瑪斯的停火談判經過數月磋商後仍無成果，同時以軍持續增強在加薩走廊（Gaza Strip）的行動。

以軍近日加強奪取加薩市（Gaza City）掌控權的行動，要求當地居民撤離，並炸毀多棟以方宣稱遭哈瑪斯占用的高樓建築。

儘管數以千計居民已撤離加薩市，根據以色列軍方跟哈瑪斯，更多人仍留在當地。

截至8月底，聯合國估計仍有100萬人左右住在加薩市及其周邊地區。聯合國已宣布當地發生饑荒，並歸咎於以色列限制援助物資進入。