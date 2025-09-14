馬德里酒吧爆炸25人受傷 當局排除更多人受困

快訊

中央社／ 馬德里13日綜合外電報導

西班牙當局今天表示，馬德里一間酒吧發生爆炸，造成25人受傷，其中3人傷勢嚴重，並排除有更多人受困瓦礫下的可能性。

法新社報導，馬德里緊急服務中心在社群平台X上表示，消防員正在瓦耶卡斯（Vallecas）地區的酒吧清理瓦礫，並分享部分天花板坍塌，磚塊散落一地的影像。門被炸飛，室外路面滿是玻璃碎片，救難人員迅速將傷者以擔架送離現場。

有目擊者向公共廣播電視公司RTVE表示：「我們當時在家，感受到爆炸後立刻跑了出去…現場一片混亂，人們在街上試圖移動汽車。」這名目擊者說，事發現場周圍到處都是消防車、救護車和警察，當局也不准居民外出。

西班牙媒體報導，爆炸是由瓦斯外洩引起。不過，負責馬德里市政府安全與緊急事務的官員山斯（Inmaculada Sanz）表示，現在「斷定爆炸原因還為時過早」。

馬德里緊急服務中心表示，民防與醫療人員共治療25人，其中3人傷勢「嚴重」，有2人情況則有惡化之虞。目前搜救工作已出動嗅探犬和空拍機協助搜查現場。山斯則告訴記者：「我們排除有人受困的可能性。」她表示，受損建築內的9戶居民「至少需要搬離原居住地幾天」。

爆炸 馬德里 西班牙

馬德里酒吧爆炸21人受傷 事發原因尚待釐清

停火磋商仍無果…內唐亞胡：消滅哈瑪斯領袖 是終結加薩戰爭途徑

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑

計畫接管 以色列數周內炸加薩市1800建物、大規模拆除住宅

根據美國有線電視新聞網（CNN）透過衛星影像分析顯示，自以色列宣布計畫接管加薩市以來的數周內，以軍已在加薩市及其周邊摧毀...

英極右派倫敦反移民 11萬人上街 馬斯克隔空參加

英國首都倫敦13日一場由極右派人士羅賓森（Tommy Robinson）發起、吸引11萬人響應的集會爆發衝突，警方在試圖...

聯國報告證實 北韓人看韓劇就處決 金正恩推核武傳統軍力並進

北韓官媒13日報導，北韓國家領導人金正恩表示，在即將召開的執政黨勞動黨第9次全國代表大會中，平壤當局將公布並進推動核武庫...

繼波蘭之後…羅馬尼亞空域也遭無人機侵入 緊急出動戰機

羅馬尼亞國防部表示，俄羅斯13日對烏克蘭基礎設施發動攻擊期間，一架無人機闖入羅馬尼亞空域，羅國戰機隨即升空因應。

聯合國大會挺以巴「兩國方案」 美批送禮哈瑪斯

聯合國大會12日以142票贊成、以色列和美國等10票反對及12票棄權，通過法國及沙烏地阿拉伯等國共同提出的一項不具拘束力...

