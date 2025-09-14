墨西哥尤加丹半島公路火燒車意外 釀15死

快訊

中央社／ 墨西哥市13日綜合外電報導

墨西哥尤加丹州公共安全署長表示，尤加丹半島（Yucatan Peninsula）今天發生公路火燒車事故，造成15人喪生。

這起事故發生於梅里達（Merida）與康皮基（Campeche）之間的公路上，15名死者分別乘坐於聯結車、轎車及計程車等事故車輛內。

尤加丹州州長梅納（Joaquin Diaz Mena）於社群平台X聲明表示：「我們對死者家屬表達慰問與支持，將陪他們度過此一艱難時刻。」

他指出：「緊急部門、安保與衛生單位都已在現場處理，並提供即時協助」

許多台灣人嚮往夏天到北海道避暑，今年卻踩了大雷。7月的富良野飆到攝氏36度，北見市更創下39度高溫紀錄，熱度直逼台灣，日本人同樣失望說，「北海道不再是避暑勝地了」。日本媒體統計，今年5到8月北海道中暑送醫人數暴增1.7倍，是全日本增幅最大的地區。專家指出，當地住宅多以保暖為主、冷氣普及率低，加上極端高溫，居民與遊客更易中暑。

在荷蘭設計周上，一間由退役風電機艙改造的微型住宅吸引全球目光。它不只是空間設計的創新，更象徵再生能源與生活融合的新想像。機艙與葉片是整部風電機中最難回收的部分，從設計「時尚小屋」到未來的葉片隔音牆，這些嘗試都透露出，風電廢料還存在著另一種可能。

