墨西哥尤加丹半島公路火燒車意外 釀15死
墨西哥尤加丹州公共安全署長表示，尤加丹半島（Yucatan Peninsula）今天發生公路火燒車事故，造成15人喪生。
這起事故發生於梅里達（Merida）與康皮基（Campeche）之間的公路上，15名死者分別乘坐於聯結車、轎車及計程車等事故車輛內。
尤加丹州州長梅納（Joaquin Diaz Mena）於社群平台X聲明表示：「我們對死者家屬表達慰問與支持，將陪他們度過此一艱難時刻。」
他指出：「緊急部門、安保與衛生單位都已在現場處理，並提供即時協助」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言