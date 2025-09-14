匈牙利擋烏克蘭入歐盟 波蘭控政治勒索

波蘭外交部長西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）今天指控匈牙利，藉由阻撓烏克蘭加入歐洲聯盟（EU），對歐盟進行政治勒索。

烏克蘭在2022年2月俄羅斯入侵後數日申請加入歐盟，但由於匈牙利親克里姆林宮總理奧班（Viktor Orban）行使否決權，入盟談判始終無法推進。

西科爾斯基在基輔一場會議上表示：「你可以拿雙邊問題來勒索整個歐盟，但這是有限度的。我們認為匈牙利已經超出了合理範圍。」

匈牙利與烏克蘭近月關係跌至新低，雙方互指從事間諜活動、驅逐外交官，布達佩斯還對多位烏克蘭官員實施旅行禁令。

烏克蘭欲推進入盟進程，須在數十個階段中獲得所有成員國一致同意。

烏克蘭主管歐洲整合的副總理卡奇卡（Taras Kachka）表示，基輔將繼續與布達佩斯保持對話。

「儘管他們就我們加入歐盟前景的公開言論如此，我們還是不會放棄他們。」

卡奇卡本週稍早曾訪問匈牙利，會晤匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）。

訪問結束後，西亞爾托再次重申匈牙利反對烏克蘭加入歐盟，並表示，匈烏關係的未來完全取決於基輔。

但卡奇卡仍希望最終能夠軟化匈牙利的立場。

「我希望我們能說服他們…不是要改變，而是要調整他們的方法。」