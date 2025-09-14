快訊

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

泰國新總理高層會議 施政首重振興旅遊與泰柬衝突

中央社／ 曼谷14日專電
泰國總理阿努廷。 美聯社
泰國總理阿努廷。 美聯社

泰國總理阿努廷昨天召開高層會議，多位將上任的部會首長出席，討論國家施政方針，議題包括振興旅遊、經濟政策、抗災措施和泰柬邊境衝突等，預計將向國會提交120天施政議程。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，7日上任的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）昨天在泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨部召開高層會議，討論未來4個月的施政重點。

出席會議的人士有多位即將上任的部會首長，包括準能源部長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）、準外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）、準商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）、準交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）和準國防部長納塔蓬（Nattaphon Narkphanit）。

報導指出，目前政府確認的政策包括恢復有關保險投保人分擔醫療費用的「共同支付計畫」（Co-Payment Scheme），其他正在討論的包括振興旅遊計畫、分權措施和抗災策略。

阿努廷表示，會議聚焦國家政策，特別是經濟和泰柬邊境衝突，並說將先制定框架，以確保新政府上任後迅速落實，他強調，目標是立刻將政策轉化成行動，不能拖延。

民族報（The Nation）日前曾報導，面對政治、經濟和社會方面挑戰，阿努廷提出4個施政重點，包括振興經濟、邊境安全和外交事務、詐騙賭博等社會問題和加強抗災管理。

阿努廷7日成為2年來泰國的第3位領導人，但此次上任的條件之一，是必須在4個月內解散國會並重新舉行大選。他日前表示，將於4個月內解散國會。

泰國 阿努廷

延伸閱讀

高市府助在地業者赴泰參展 搶攻亞太醫療商機

「瘋狂獨角獸」原型李發順喊愛台灣 讚台食品科技強

泰王御准出任總理 阿努廷爭取在野支持 允4個月內解散國會

當泰柬邊境危機加上泥濘地獄 i Taiwan 車隊亞洲拉力賽的極端考驗

相關新聞

川普增派軍力加勒比海緝毒 美F-35戰機現蹤波多黎各

美國總統川普為打擊毒梟，與委內瑞拉緊張升高，上周下令10架F-35匿蹤戰機增援加勒比海；今天有人目擊到5架美國戰機降落在...

泰國新總理高層會議 施政首重振興旅遊與泰柬衝突

泰國總理阿努廷昨天召開高層會議，多位將上任的部會首長出席，討論國家施政方針，議題包括振興旅遊、經濟政策、抗災措施和泰柬邊...

奧斯卡獲獎後屢遭針對 巴勒斯坦導演住處遭以兵闖入

巴勒斯坦金獎導演阿德拉（Basel Adra）告訴美聯社，以色列士兵今天突襲搜查他位於約旦河西岸的住家，向他妻子詢問他的...

台灣人別飛北海道避暑了 今夏飆39度沒冷氣一堆人中暑

許多台灣人嚮往夏天到北海道避暑，今年卻踩了大雷。7月的富良野飆到攝氏36度，北見市更創下39度高溫紀錄，熱度直逼台灣，日本人同樣失望說，「北海道不再是避暑勝地了」。日本媒體統計，今年5到8月北海道中暑送醫人數暴增1.7倍，是全日本增幅最大的地區。專家指出，當地住宅多以保暖為主、冷氣普及率低，加上極端高溫，居民與遊客更易中暑。

美韓日「自由之刃」軍演 金與正：3國自負後果

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩具實權的胞妹金與正（Kim Yo Jong）警告說，美國、南韓與日本的聯合軍事演習可能為...

退役風機變身「時尚小宅」 荷蘭開創風電回收新典範

在荷蘭設計周上，一間由退役風電機艙改造的微型住宅吸引全球目光。它不只是空間設計的創新，更象徵再生能源與生活融合的新想像。機艙與葉片是整部風電機中最難回收的部分，從設計「時尚小屋」到未來的葉片隔音牆，這些嘗試都透露出，風電廢料還存在著另一種可能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。