泰國新總理高層會議 施政首重振興旅遊與泰柬衝突

泰國總理阿努廷昨天召開高層會議，多位將上任的部會首長出席，討論國家施政方針，議題包括振興旅遊、經濟政策、抗災措施和泰柬邊境衝突等，預計將向國會提交120天施政議程。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，7日上任的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）昨天在泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨部召開高層會議，討論未來4個月的施政重點。

出席會議的人士有多位即將上任的部會首長，包括準能源部長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）、準外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）、準商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）、準交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）和準國防部長納塔蓬（Nattaphon Narkphanit）。

報導指出，目前政府確認的政策包括恢復有關保險投保人分擔醫療費用的「共同支付計畫」（Co-Payment Scheme），其他正在討論的包括振興旅遊計畫、分權措施和抗災策略。

阿努廷表示，會議聚焦國家政策，特別是經濟和泰柬邊境衝突，並說將先制定框架，以確保新政府上任後迅速落實，他強調，目標是立刻將政策轉化成行動，不能拖延。

民族報（The Nation）日前曾報導，面對政治、經濟和社會方面挑戰，阿努廷提出4個施政重點，包括振興經濟、邊境安全和外交事務、詐騙賭博等社會問題和加強抗災管理。

阿努廷7日成為2年來泰國的第3位領導人，但此次上任的條件之一，是必須在4個月內解散國會並重新舉行大選。他日前表示，將於4個月內解散國會。