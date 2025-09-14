快訊

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

澳洲重金升級核潛艦造船廠 防長：也開放美方使用

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導

澳洲今天表示，將初步投入120億澳元（約新台幣2416億元）升級造船廠設施，供未來核動力潛艦艦隊使用。防長表示，美國未來也能使用這座設施，協助推動AUKUS核潛艦交付計畫。

法新社和路透社報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，在10年內投入的這筆資金，用於改造位於西澳州（Western Australia）伯斯（Perth）的造船與維修園區。

澳洲政府與英國及美國簽署2021年達成的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議後，正投入資金於伯斯的韓德森國防園區（Henderson Defence Precinct），為海軍配備核動力潛艦。

這項造船廠開發計畫是澳洲軍事重組計畫的重要部分，旨在提升澳洲的遠程打擊能力，以應對中國在太平洋地區擴張的軍力。

澳洲目前沒有維護核動力潛艦的基礎設施，其目標是在未來15年內採購至少3艘美國維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦，並最終自行製造潛艦。

馬勒斯今天被問及美國是否能使用該設施的乾船塢停泊他們的核動力潛艦時，他回答：「這本來就是AUKUS的設施，我想當然可以。」

馬勒斯在記者會上表示：「韓德森絕對是AUKUS計畫的一部分。未來我們的潛艦會在這裡進行保養和維修。」

他繼續說：「我毫不懷疑，這項決定將受到美國和英國的歡迎，因為這代表我們在AUKUS的道路上又向前邁出一步。」

他表示，但這項決定是基於澳洲對自身所面臨的「戰略格局」，以及「應對當前局勢」所需的國防力量做出的評估。

馬勒斯表示，這項投資將協助韓德森配備高安全性的乾船塢，以維修核動力潛艦，並興建設施，用來建造登陸艇，未來甚至會生產日本最上級（Mogami-class）巡防艦。

潛艦 澳洲 美國

延伸閱讀

影／美國千萬網紅赴澳「徒手抓鱷魚」 昆士蘭政府發聲明警告

黃偉哲訪澳洲「最宜居城市」 盼拓展科技、教育與體育交流

黃偉哲拜會澳洲布里斯本市政廳 開啟合作交流

華爾街日報：台海戰爭決勝點是潛艦 美中攻防劇本曝光

相關新聞

川普增派軍力加勒比海緝毒 美F-35戰機現蹤波多黎各

美國總統川普為打擊毒梟，與委內瑞拉緊張升高，上周下令10架F-35匿蹤戰機增援加勒比海；今天有人目擊到5架美國戰機降落在...

泰國新總理高層會議 施政首重振興旅遊與泰柬衝突

泰國總理阿努廷昨天召開高層會議，多位將上任的部會首長出席，討論國家施政方針，議題包括振興旅遊、經濟政策、抗災措施和泰柬邊...

奧斯卡獲獎後屢遭針對 巴勒斯坦導演住處遭以兵闖入

巴勒斯坦金獎導演阿德拉（Basel Adra）告訴美聯社，以色列士兵今天突襲搜查他位於約旦河西岸的住家，向他妻子詢問他的...

台灣人別飛北海道避暑了 今夏飆39度沒冷氣一堆人中暑

許多台灣人嚮往夏天到北海道避暑，今年卻踩了大雷。7月的富良野飆到攝氏36度，北見市更創下39度高溫紀錄，熱度直逼台灣，日本人同樣失望說，「北海道不再是避暑勝地了」。日本媒體統計，今年5到8月北海道中暑送醫人數暴增1.7倍，是全日本增幅最大的地區。專家指出，當地住宅多以保暖為主、冷氣普及率低，加上極端高溫，居民與遊客更易中暑。

美韓日「自由之刃」軍演 金與正：3國自負後果

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩具實權的胞妹金與正（Kim Yo Jong）警告說，美國、南韓與日本的聯合軍事演習可能為...

退役風機變身「時尚小宅」 荷蘭開創風電回收新典範

在荷蘭設計周上，一間由退役風電機艙改造的微型住宅吸引全球目光。它不只是空間設計的創新，更象徵再生能源與生活融合的新想像。機艙與葉片是整部風電機中最難回收的部分，從設計「時尚小屋」到未來的葉片隔音牆，這些嘗試都透露出，風電廢料還存在著另一種可能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。