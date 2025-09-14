川普增派軍力加勒比海緝毒 美F-35戰機現蹤波多黎各

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普為打擊毒梟，與委內瑞拉緊張升高，上周下令10架F-35匿蹤戰機增援加勒比海；今天有人目擊到5架美國戰機降落在波多黎各。

路透社合約攝影師亞杜安戈（Ricky Arduengo）目擊這些F-35戰機降落在波多黎各賽巴（Ceiba）前羅斯福路軍事基地（Roosevelt Roads military base）。

近幾日來，美國的直升機、魚鷹運輸機（Osprey）及其他運輸機和軍事人員，也都被見到現蹤此一基地。

正值美國與委內瑞拉關係緊張之際，近日美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及高層將領出其不意造訪波多黎各，有關軍機最新動態再次受到矚目。

五角大廈值班新聞官員被問及這批戰機時表示：「目前我們沒有任何兵力部署變動消息可宣布。」

消息人士上周告訴路透社，川普政府已派遣10架F-35戰機赴波多黎各，參與緝毒行動。

自美國軍艦部署南加勒比海以來，上周首次行動擊沉一艘據稱非法運載毒品的委內瑞拉船隻，並導致11人身亡。

委內瑞拉方面表示，喪生的11人並非毒品走私犯。

委內瑞拉政府今天宣布，有一艘美國驅逐艦昨天在委國專屬經濟區內，攔截一艘委國的捕鮪魚船隻，登船搜查時間長達8小時。

委國政府指出，美軍具有敵意且非法攔檢登船，船上只有9名「樸實」漁民，而船隻本身「無害」。

美國官員對於這起事件，尚未立即回應路透社的置評要求。

