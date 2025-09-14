聽新聞
奧斯卡獲獎後屢遭針對 巴勒斯坦導演住處遭以兵闖入
巴勒斯坦金獎導演阿德拉（Basel Adra）告訴美聯社，以色列士兵今天突襲搜查他位於約旦河西岸的住家，向他妻子詢問他的去處，還查看他妻子的手機。
阿德拉對美聯社表示，以色列屯民攻擊他的村莊，造成他兩個兄弟及一名堂兄弟受傷，他陪同他們就醫期間，從村裡的家人口中得知，有9名以色列士兵闖入他的住處。
士兵闖入後，詢問阿德拉的妻子蘇哈（Suha）阿德拉在哪裡，還查看她的手機，當時他們9個月大的女兒也在家。
截至今晚，阿德拉表示他無法返家探視家人，因為士兵封鎖村莊入口，他擔心遭到逮捕。
以色列軍方則表示，因為有巴勒斯坦人投擲石塊導致兩名以色列平民受傷，士兵才會進入村莊。他們還說，軍隊至今仍在村裡搜索並盤查居民。
阿德拉長年擔任記者及紀錄片導演，記錄他約旦河西岸南部家鄉馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）的屯民暴力事件。
今年3月，屯民攻擊與阿德拉共同執導奧斯卡獲獎紀錄片「你的國，我的家」（No Other Land）的導演巴拉爾（Hamdan Ballal）時，阿德拉曾向美聯社表示，自從贏得奧斯卡後，他們受到的針對更加嚴重。
