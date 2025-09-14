快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

聽新聞
0:00 / 0:00

奧斯卡獲獎後屢遭針對 巴勒斯坦導演住處遭以兵闖入

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導
描繪「以巴衝突」的紀綠片「你的國，我的家」拿下奧斯卡最佳紀錄片，由巴勒斯坦維權人士阿德拉（左）和以色列記者亞伯拉罕（右）共同執導。美聯社
描繪「以巴衝突」的紀綠片「你的國，我的家」拿下奧斯卡最佳紀錄片，由巴勒斯坦維權人士阿德拉（左）和以色列記者亞伯拉罕（右）共同執導。美聯社

巴勒斯坦金獎導演阿德拉（Basel Adra）告訴美聯社，以色列士兵今天突襲搜查他位於約旦河西岸的住家，向他妻子詢問他的去處，還查看他妻子的手機。

阿德拉對美聯社表示，以色列屯民攻擊他的村莊，造成他兩個兄弟及一名堂兄弟受傷，他陪同他們就醫期間，從村裡的家人口中得知，有9名以色列士兵闖入他的住處。

士兵闖入後，詢問阿德拉的妻子蘇哈（Suha）阿德拉在哪裡，還查看她的手機，當時他們9個月大的女兒也在家。

截至今晚，阿德拉表示他無法返家探視家人，因為士兵封鎖村莊入口，他擔心遭到逮捕。

以色列軍方則表示，因為有巴勒斯坦人投擲石塊導致兩名以色列平民受傷，士兵才會進入村莊。他們還說，軍隊至今仍在村裡搜索並盤查居民。

阿德拉長年擔任記者及紀錄片導演，記錄他約旦河西岸南部家鄉馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）的屯民暴力事件。

今年3月，屯民攻擊與阿德拉共同執導奧斯卡獲獎紀錄片「你的國，我的家」（No Other Land）的導演巴拉爾（Hamdan Ballal）時，阿德拉曾向美聯社表示，自從贏得奧斯卡後，他們受到的針對更加嚴重。

約旦 妻子 以色列

延伸閱讀

以色列人質遲遲不歸 家屬矛頭指向尼坦雅胡

德法英譴責以色列空襲卡塔爾

以色列空襲杜哈後 川普紐約宴請卡達總理

以色列加強攻擊加薩50死 英法德呼籲立即停火

相關新聞

奧斯卡獲獎後屢遭針對 巴勒斯坦導演住處遭以兵闖入

巴勒斯坦金獎導演阿德拉（Basel Adra）告訴美聯社，以色列士兵今天突襲搜查他位於約旦河西岸的住家，向他妻子詢問他的...

美韓日「自由之刃」軍演 金與正：3國自負後果

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩具實權的胞妹金與正（Kim Yo Jong）警告說，美國、南韓與日本的聯合軍事演習可能為...

台灣人別飛北海道避暑了 今夏飆39度沒冷氣一堆人中暑

許多台灣人嚮往夏天到北海道避暑，今年卻踩了大雷。7月的富良野飆到攝氏36度，北見市更創下39度高溫紀錄，熱度直逼台灣，日本人同樣失望說，「北海道不再是避暑勝地了」。日本媒體統計，今年5到8月北海道中暑送醫人數暴增1.7倍，是全日本增幅最大的地區。專家指出，當地住宅多以保暖為主、冷氣普及率低，加上極端高溫，居民與遊客更易中暑。

退役風機變身「時尚小宅」 荷蘭開創風電回收新典範

在荷蘭設計周上，一間由退役風電機艙改造的微型住宅吸引全球目光。它不只是空間設計的創新，更象徵再生能源與生活融合的新想像。機艙與葉片是整部風電機中最難回收的部分，從設計「時尚小屋」到未來的葉片隔音牆，這些嘗試都透露出，風電廢料還存在著另一種可能。

近代最大規模！倫敦逾11萬人參加極右遊行 馬斯克力挺「下架政府」

衛報報導，倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson...

APEC前恐難會面！外媒曝川普不想輸普金排場 又不想空手會習近平

金融時報報導，中國已正式邀請美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平會晤，但白宮尚未回覆，因為美中在貿易問題和芬太尼流向上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。