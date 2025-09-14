美韓日「自由之刃」軍演 金與正：3國自負後果
北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩具實權的胞妹金與正（Kim Yo Jong）警告說，美國、南韓與日本的聯合軍事演習可能為自身帶來「負面後果」。
南韓軍方表示，南韓、日本與美國將自9月15日起舉行「自由之刃」（Freedom Edge）的年度防禦演練，以提升空中、海上及網路的作戰量能，來對抗北韓核武與飛彈威脅。
金與正透過官方「北韓中央通信社」（KCNA）表示：「美日韓3國在錯誤的地點，也就是在北韓的周邊，魯莽地展現武力，無疑只會為他們自己帶來負面後果。」
南韓媒體報導，南韓和美國也計劃下周舉行「鐵鎚」（Iron Mace）沙盤推演，以整合兩國的傳統與核能作戰能力來對抗北韓威脅。
北韓勞動黨高層官員朴正天（Pak Jong Chon）則透過「北韓中央通信社」另外發出聲明說，若「敵對勢力」繼續透過這些聯合演習來誇耀武力，北韓將採取「更明確強硬」的反制措施。
平壤一向批評相關聯合演練是入侵北韓的預演，而在部分情況下北韓也以武器試射作回應，但首爾與華府則強調這些演習純粹是防禦性質。
