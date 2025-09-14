快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

聽新聞
0:00 / 0:00

近代最大規模！倫敦逾11萬人參加極右遊行 馬斯克力挺「下架政府」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國倫敦13日爆發近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應由反移民人士羅賓森發起的「團結王國」示威遊行。歐新社
英國倫敦13日爆發近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應由反移民人士羅賓森發起的「團結王國」示威遊行。歐新社

衛報報導，倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」（Unite the Kingdom）示威遊行。世界首富馬斯克也視訊參與集會，並喊話英國解散國會與下架政府。

路透描述，示威群眾揮舞英國、英格蘭旗幟，並出現美國、以色列國旗與川普「讓美國再次偉大」（MAGA）紅帽，高喊反移民與批評首相施凱爾的口號。

警方估計約有11萬人參與，遊行規模超出預期，警方在阻止部分人脫離路線時遭遇暴力攻擊，造成26名警員受傷、其中4人重傷，並逮捕25人。

遊行發起人是42歲的羅賓森，他的本名是亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon），自稱是揭發國家不法行為的記者。他有多項刑事前科而備受爭議，英國最大的反移民政黨英國改革黨近月高居民調首位，也與羅賓森保持距離。

馬斯克13日則以視訊參與集會，痛斥所謂「覺醒心靈病毒」，並提到美國保守派人士柯克遭槍殺身亡一事，告訴群眾「左派是謀殺的政黨」，而「暴力即將來臨」，「不是反擊就是等死」。

馬斯克表示：「我真的認為英國必須更換政府。我們不能再等4年或下一次大選，那太久了。必須有所行動，應該解散國會、重新舉行大選。」

衛報指出，這不是馬斯克首次介入英國政治。他曾因英國誘姦女童幫派問題與英國政府陷入口水戰，並批評2023年的《網路安全法》威脅言論自由。

英國 移民 馬斯克

延伸閱讀

同學全震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格、喜好曝光

川普盟友遭槍殺 美政客人人自危？馬斯克放話：特斯拉應為我加強保安

影／23歲烏克蘭女在美國搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

相關新聞

美韓日「自由之刃」軍演 金與正：3國自負後果

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩具實權的胞妹金與正（Kim Yo Jong）警告說，美國、南韓與日本的聯合軍事演習可能為...

退役風機變身「時尚小宅」 荷蘭開創風電回收新典範

在荷蘭設計周上，一間由退役風電機艙改造的微型住宅吸引全球目光。它不只是空間設計的創新，更象徵再生能源與生活融合的新想像。機艙與葉片是整部風電機中最難回收的部分，從設計「時尚小屋」到未來的葉片隔音牆，這些嘗試都透露出，風電廢料還存在著另一種可能。

近代最大規模！倫敦逾11萬人參加極右遊行 馬斯克力挺「下架政府」

衛報報導，倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson...

APEC前恐難會面！外媒曝川普不想輸普金排場 又不想空手會習近平

金融時報報導，中國已正式邀請美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平會晤，但白宮尚未回覆，因為美中在貿易問題和芬太尼流向上...

德法英譴責以色列空襲卡塔爾

（德國之聲中文網）德、法、英三國在9月13日的聯合聲明中指出，以色列空襲卡塔爾的舉動只會讓談判解決爭端的機會更加渺茫。三國認為，談判才是既能夠促成停火、又能夠讓哈馬斯釋放所有以色列人質的方法。

讀賣：中共無人機頻侵擾 日擬購美製無人機反擊

日本讀賣新聞十三日報導，日本防衛省正研究用無人機對付中國大陸無人機，以減少航空自衛隊（空自）戰機因緊急升空攔截中國無人機而付出的成本。日本防衛省內部傳出，中國派單價低廉無人機的頻率增加，正對日本與台灣等國採取消耗戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。