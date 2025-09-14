近代最大規模！倫敦逾11萬人參加極右遊行 馬斯克力挺「下架政府」

衛報報導，倫敦13日爆發英國近代最大規模右翼示威，吸引超過11萬人響應、由反移民人士羅賓森（Tommy Robinson）發起的「團結王國」（Unite the Kingdom）示威遊行。世界首富馬斯克也視訊參與集會，並喊話英國解散國會與下架政府。

路透描述，示威群眾揮舞英國、英格蘭旗幟，並出現美國、以色列國旗與川普「讓美國再次偉大」（MAGA）紅帽，高喊反移民與批評首相施凱爾的口號。

警方估計約有11萬人參與，遊行規模超出預期，警方在阻止部分人脫離路線時遭遇暴力攻擊，造成26名警員受傷、其中4人重傷，並逮捕25人。

遊行發起人是42歲的羅賓森，他的本名是亞克斯里-藍儂（Stephen Yaxley-Lennon），自稱是揭發國家不法行為的記者。他有多項刑事前科而備受爭議，英國最大的反移民政黨英國改革黨近月高居民調首位，也與羅賓森保持距離。

馬斯克13日則以視訊參與集會，痛斥所謂「覺醒心靈病毒」，並提到美國保守派人士柯克遭槍殺身亡一事，告訴群眾「左派是謀殺的政黨」，而「暴力即將來臨」，「不是反擊就是等死」。

馬斯克表示：「我真的認為英國必須更換政府。我們不能再等4年或下一次大選，那太久了。必須有所行動，應該解散國會、重新舉行大選。」

衛報指出，這不是馬斯克首次介入英國政治。他曾因英國誘姦女童幫派問題與英國政府陷入口水戰，並批評2023年的《網路安全法》威脅言論自由。