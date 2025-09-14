海地傳黑幫屠村事件釀40死 聯合國譴責

快訊

中央社／ 太子港13日綜合外電報導

媒體報導海地首都太子港以北一個漁村發生武裝幫派攻擊事件，造成至少40人死亡。聯合國秘書長今天譴責此一暴力事件，呼籲海地當局應將凶手繩之以法。

海地媒體廣泛報導，這起攻擊發生於11日晚間，地點在拉博德里村（Labodrie）。又一事證顯示海地幫派暴力愈演愈烈，已蔓延至首都以外地區。

聯合國在聲明中表示：「秘書長對搖撼海地的暴力程度感到震驚，並敦促海地當局應確實將此事件凶手及其他所有侵犯人權的罪犯繩之以法。」

路透社報導，國家警察發言人對這起疑似殺戮事件拒絕發表評論。

海地當地媒體指出，在一名綽號為佛拉基米爾（Vladimir）的本地幫派首腦遇害後，幫派分子便縱火焚燒拉博德里村。

佛拉基米爾是幫派「共生」（Viv Ansanm）的成員。美國今年5月將「共生」列為恐怖組織。

美國國務院表示，黑幫「共生」是造成海地動盪與暴力的主要原因之一；其成員已掌控首都太子港（Port-au-Prince）大片土地，並向周邊地區擴散。

