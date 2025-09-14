APEC前恐難會面！外媒曝川普不想輸普金排場 又不想空手會習近平

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）在日本大阪G20峰會會晤。美聯社
2019年時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）在日本大阪G20峰會會晤。美聯社

金融時報報導，中國已正式邀請美國總統川普北京與中國國家主席習近平會晤，但白宮尚未回覆，因為美中在貿易問題和芬太尼流向上仍存在巨大分歧。專家預期，這恐怕降低川習在APEC之前會晤的可能性。

美中預計14日在西班牙舉行第4輪經貿會談，外界普遍預期這是為川習在APEC之前會晤鋪路。

然而，知情人士指出，美中談判進展不足，降低川習會在北京舉行的可能性，兩人更可能選在亞太經濟合作會議（APEC）低調舉行場邊會晤。

前白宮中國事務高級官員柏蘭（Sarah Beran）表示：「美中很可能仍意見分歧，不確定川習應該在北京還是APEC會面。更何況，北京至今仍在摸索美方的真正訴求：川普政府想要的是真正的協議、無止境的談判，還是單純在北京拍張合照？」

一名熟悉談判的人士表示，最大的障礙是美方強烈不滿北京未能打擊芬太尼合成化學品出口。

布魯金斯學會專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，北京峰會的理由因缺乏突破而「逐漸消失」，北京不太可能給出比2017年更高規格的禮遇，川普也會避免淪為普丁、金正恩訪中後的陪襯角色，因此在APEC會面更具合理性。

亞洲社會政策研究所副總裁柯特勒（Wendy Cutler）認為，美中時間不足以敲定貿易協議，更可能在APEC宣布一些成果。

不過，前白宮官員韋德寧（Dennis Wilder）認為川普仍會偏好在北京舉行峰會，以期不遜於普丁和金正恩近期獲得的隆重禮遇；若僅在APEC場邊會晤，將過於類似去年拜登與習近平的舊金山會面。

喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）指出，川普是否會赴北京「將是歷史上最難抉擇的抉擇之一」，應是川普本人直到最後一刻才會做的決定。他說：「川普的決定將取決於他是更看重實質成果，還是更在意中方的隆重款待。」

APEC 北京 川普 習近平

