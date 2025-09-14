快訊

財劃法「鴻門宴」…政院不提修法版本 責任全推藍白

傳統圓環成交通事故溫床 現代或渦輪圓環成主流

中美新一輪經貿會談前夕…美制裁中企 陸強烈反彈

以色列人質遲遲不歸 家屬矛頭指向尼坦雅胡

中央社／ 耶路撒冷13日綜合外電報導

以色列「人質及失蹤家庭論壇」今天表示，總理尼坦雅胡才是釋放被俘人質的「最大障礙」。他們發言前不久，尼坦雅胡剛指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖拖延加薩戰爭。

法新社報導，「人質及失蹤家庭論壇」（Hostagesand Missing Families Forum）在聲明中提到，以色列日前對卡達首都杜哈（Doha）的突襲行動「已清楚證明，阻礙人質回國及戰爭結束的唯一障礙就是總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）」。

聲明還說：「每當協議有望達成時，尼坦雅胡總會從中作梗。」

以色列9日空襲卡達的行動，是卡達領土上首次發生此類事件。以色列以戰機襲擊杜哈一棟建築，以暗殺參與加薩停火談判的哈瑪斯小組成員。襲擊行動最終造成5名哈瑪斯成員和1名卡達警察死亡。

尼坦雅胡今天稍早表示，若能消滅藏匿在卡達的哈瑪斯領袖，即有望結束戰爭，並指控哈瑪斯阻撓過去各項達成停火協議的努力。

他在社群平台X發文說：「居住在卡達的哈瑪斯恐怖份子頭目不關心加薩百姓，他們阻撓所有停火努力，意圖無止盡延長這場戰爭。」

「解決掉他們，就是排除釋放所有人質、結束戰爭的最大障礙。」

不過，「人質及失蹤家庭論壇」則把上述說法，形容為尼坦雅胡另一個無法將人質帶回家的「藉口」。

論壇強調：「該是停止各種拖延時間、只為保住權力的時候了。」

「這種拖延戰術…威脅著在囚禁近兩年後已瀕臨極限的人質性命，也讓收回罹難者遺體的時間遙遙無期。」

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列南部時綁架251人，至今仍有47人被扣押在哈瑪斯控制的加薩地區，包括以軍證實已罹難的25人。

法新社記者報導，今晚有數千名以色列民眾聚集在特拉維夫（Tel Aviv），要求政府結束戰爭並儘速達成人質交換協議。

人質 卡達 哈瑪斯

延伸閱讀

以色列空襲杜哈後 川普紐約宴請卡達總理

以色列加強攻擊加薩50死 英法德呼籲立即停火

華郵：摩薩德拒絕從命 迫使內唐亞胡空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

聯合國大會表決支持不含哈瑪斯的巴勒斯坦國 以色列批可恥

相關新聞

聯大通過紐約宣言 挺以巴兩國方案

聯合國大會十二日以一四二票贊成、以色列和美國等十票反對及十二票棄權，通過法國及沙烏地阿拉伯等國共同提出的一項不具拘束力決...

德法英譴責以色列空襲卡塔爾

（德國之聲中文網）德、法、英三國在9月13日的聯合聲明中指出，以色列空襲卡塔爾的舉動只會讓談判解決爭端的機會更加渺茫。三國認為，談判才是既能夠促成停火、又能夠讓哈馬斯釋放所有以色列人質的方法。

讀賣：中共無人機頻侵擾 日擬購美製無人機反擊

日本讀賣新聞十三日報導，日本防衛省正研究用無人機對付中國大陸無人機，以減少航空自衛隊（空自）戰機因緊急升空攔截中國無人機而付出的成本。日本防衛省內部傳出，中國派單價低廉無人機的頻率增加，正對日本與台灣等國採取消耗戰。

尼泊爾前首席大法官 就任看守總理

尼泊爾上周爆發反貪腐抗議導致政府垮台後，七十三歲前首席大法官卡齊十二日獲任命為看守總理，成為該國首位女性總理。這波Ｚ世代...

俄無人機闖波蘭 北約啟動東翼哨兵

對俄羅斯無人機上周闖入波蘭領空事件，北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特十二日說，該組織正啟動「東翼哨兵」行動，「進一步加強我們在...

卡達915主辦阿拉伯與穆斯林峰會 譴責以色列轟杜哈

針對以色列本週在波斯灣國家卡達首都杜哈發動攻擊打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的幹部，卡達今天宣布15日將召集阿拉伯和穆斯林領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。