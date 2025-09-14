以色列人質遲遲不歸 家屬矛頭指向尼坦雅胡

以色列「人質及失蹤家庭論壇」今天表示，總理尼坦雅胡才是釋放被俘人質的「最大障礙」。他們發言前不久，尼坦雅胡剛指控巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖拖延加薩戰爭。

法新社報導，「人質及失蹤家庭論壇」（Hostagesand Missing Families Forum）在聲明中提到，以色列日前對卡達首都杜哈（Doha）的突襲行動「已清楚證明，阻礙人質回國及戰爭結束的唯一障礙就是總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）」。

聲明還說：「每當協議有望達成時，尼坦雅胡總會從中作梗。」

以色列9日空襲卡達的行動，是卡達領土上首次發生此類事件。以色列以戰機襲擊杜哈一棟建築，以暗殺參與加薩停火談判的哈瑪斯小組成員。襲擊行動最終造成5名哈瑪斯成員和1名卡達警察死亡。

尼坦雅胡今天稍早表示，若能消滅藏匿在卡達的哈瑪斯領袖，即有望結束戰爭，並指控哈瑪斯阻撓過去各項達成停火協議的努力。

他在社群平台X發文說：「居住在卡達的哈瑪斯恐怖份子頭目不關心加薩百姓，他們阻撓所有停火努力，意圖無止盡延長這場戰爭。」

「解決掉他們，就是排除釋放所有人質、結束戰爭的最大障礙。」

不過，「人質及失蹤家庭論壇」則把上述說法，形容為尼坦雅胡另一個無法將人質帶回家的「藉口」。

論壇強調：「該是停止各種拖延時間、只為保住權力的時候了。」

「這種拖延戰術…威脅著在囚禁近兩年後已瀕臨極限的人質性命，也讓收回罹難者遺體的時間遙遙無期。」

哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列南部時綁架251人，至今仍有47人被扣押在哈瑪斯控制的加薩地區，包括以軍證實已罹難的25人。

法新社記者報導，今晚有數千名以色列民眾聚集在特拉維夫（Tel Aviv），要求政府結束戰爭並儘速達成人質交換協議。