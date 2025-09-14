控美軍在專屬經濟區扣押漁船 委內瑞拉：挑釁行為

快訊

中央社／ 卡拉卡斯13日綜合外電報導

委內瑞拉今天指控美軍在委國專屬經濟區（EEZ）內扣留漁船達8小時之久。這起事件發生的時間點，適逢美軍派遣軍艦在加勒比海巡邏，打擊毒品集團。

法新社報導，委內瑞拉外交部表示，美軍驅逐艦鄧漢號（USS Jason Dunham）昨天「非法且帶有敵意」地扣押了委國1艘載有9名漁民的漁船。

聲明指出：「這艘軍艦部署18名武裝人員登船，控制這艘小型、無害的漁船長達8小時。」聲明並稱這起事件是「非法運用過度軍事手段的直接挑釁行為」。

委國外交部認為，下令展開這項行動的人士「在尋求藉口升高加勒比海衝突，目的是」促使卡拉卡斯「政權更迭」。

聲明也要求美國「立即停止這類危及加勒比海區域安全與和平的行為」。

美國和委內瑞拉局勢於近幾個星期升溫，一來是因為美國總統川普（Donald Trump）升高施壓委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），二來是因為華府方面部署軍艦至南加勒比海。

美方指控左派的馬杜洛主導1個古柯鹼走私集團，不久前更將對他的懸賞金額加倍至5000萬美元（約新台幣15.2億元）。

本月稍早，美國軍方在加勒比海擊毀1艘疑似運毒船，造成11人喪生。川普聲稱該船隸屬於與馬杜洛有關的委內瑞拉犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren deAragua）。

